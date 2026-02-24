El PNV pide priorizar su ley de secretos oficiales sobre la del Gobierno, convencido de que Junts no la vetará

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha pedido este martes al Gobierno dar prioridad a la tramitación de la proposición de ley registrada por los nacionalistas vascos para reformar la Ley de Secretos Oficiales, convencida de que Junts no la vetará, a diferencia de lo que sí harán los de Carles Puigdemont con el proyecto del Gobierno dado que al romper ya anunciaron su voto en contra de las iniciativas del PSOE.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Vaquero ha recordado que actualmente en la Cámara están pendientes de tramitación estas dos iniciativas y que el Gobierno alega que "no hay mayoría suficiente" para aprobarlas por que Junts podría "boicotear".

A su juicio, eso no es más que una "excusa" pues los de Míriam Nogueras bien podrían permitir la tramitación de la iniciativa del PNV. "Tal vez ésa no la boitoteen y se pueda tirar con nuestro texto", ha deslizado.