El PNV recalca que Zapatero tiene que dar "muchas más explicaciones" sobre los hechos por los que se le investiga

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, cree que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "tiene que dar muchas más explicaciones" de las que ofreció este miércoles en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Vaquero ha apostado, en todo caso, por dejar que avance la investigación judicial sobre su supuesta influencia en la concesión del rescate de Plus Ultra y la relativa a las joyas que guardaba en una caja fuerte en su despacho profesional valoradas en 1,3 millones de euros.

A su juicio, hay que ver si esa investigación "se va justificando o no" pero, por lo pronto, considera que el también ex secretario general del PSOE tiene que ofrecer "muchas más explicaciones" de las que ha dado hasta ahora.