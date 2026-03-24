El PNV ve aberrante que Jorge Azcón se dedique a comentar el físico de las socialistas Alegría y Montero

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, considera una "aberración" que el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, haya comentado e incluso comparado el físico de la exministra de Educación y secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, y la aún vicepresidenta primera y candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero.

En un acto en Zaragoza por los 25 años de El Confidencial, Azcón ha dicho: "Yo creo que Pilar Alegria, cuidao estas cosas que se dicen ahora, físicamente es, cómo decirlo, mas atractiva que María Jesús Montero. Yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría".

Cuando en los pasillos del Congreso se le ha preguntado por estas palabras, la nacionalista vasca ha mostrado inicialmente incredulidad --"¿En serio ha dicho eso?, ha planteado--, tras lo cual ha dicho no tener palabras para contestar un comentario de estas características. "Me parece una aberración", es lo máximo que ha podido decir.

La propia Alegría se ha hecho eco de estas declaraciones y ha colgado en su red social 'X' el vídeo que ha emitido TVE con estas declaraciones de Azcón con el titular irónico "Jorge Torrente... El que quiere ser presidente".

Y, posteriormente, ha hecho la propio Montero, quien cree que la campaña para las elecciones andaluzas empieza "sucia" con las declaraciones del presidente aragónes sobre su "falta de atractivo físico".