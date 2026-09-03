PNV ve también la implicación de Marruecos en Ceuta y reprocha a Sánchez "autocomplacencia": "No estuvieron a la altura"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha reprochado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "autocomplacencia" en la gestión de la crisis de Ceuta, en la que ve la implicación de Marruecos; y ha afirmado que el Ejecutivo "ha llegado tarde, ha provocado una sensación de abandono y no ha estado a la altura".

Durante su intervención en el Pleno extraordinario del Congreso, Vaquero ha recriminado a Sánchez que comparezca "un mes tarde y el último, cuando debería haber sido el primero", además de afearle que los diferentes ministerios no se ponen de acuerdo "ni en los datos, ni en las versiones sobre los responsables". "Ese baile de datos genera perplejidad, confusión y desconfianza", ha apuntado.

Vaquero ha acusado al Gobierno de no haber sabido "dimensionar la realidad" y ha aseverado que sus "vaivenes informativos" demuestran que sigue sin hacerlo. "No era una crisis migratoria más, no lo ha visto venir. Han llegado tarde y no han entendido cómo afecta esta situación", ha afirmado.

La parlamentaria ha criticado todavía se desconozca "qué y por qué sucedió" en Ceuta a finales de julio. A su juicio, la actuación del Ejecutivo ha provocado una "sensación de abandono y de incredulidad, difícil de explicar y menos de entender".

La portavoz del PNV considera además que Sánchez ha perdido este jueves "una gran oportunidad" porque, según ha dicho, no ha aportado datos sobre lo sucedido en la frontera, no ha esclarecido los hechos ni ha realizado "una valoración crítica de la gestión realizada". "Nos ha venido con un relato autocomplaciente. No ha estado a la altura", ha sentenciado.

Vaquero ha acusado también al Gobierno de no haber actuado "con celeridad" ni haber calibrado "la gravedad de la situación", pese a que Sánchez utilizó inicialmente, según ha recordado, palabras "tan graves como ataque a la integridad territorial".

"MARRUECOS NO ES UN PAÍS CONFIABLE"

Por otro lado, la portavoz nacionalista ha apuntado que existe una cuestión en la que prácticamente todos los grupos de la Cámara tienen una percepción diferente a la del Gobierno: "Marruecos no es un país confiable".

Vaquero ha afirmado que "aquí ya nadie cree" que pudieran entrar entre 70.000 y 100.000 personas en menos de dos días en Ceuta "sin la colaboración de las autoridades marroquíes", y ha recordado distintos episodios de las relaciones entre España y Marruecos, como la Marcha Verde, Perejil, las disputas sobre el espacio aéreo y el mar territorial, la hospitalización del líder del Frente Polisario y el espionaje con Pegasus.

"Esto no empieza hoy, el goteo es histórico", ha subrayado Vaquero, quien ha reclamado al Ejecutivo que desclasifique la documentación de la que disponga sobre la crisis y ha advertido a Sánchez de que su "credibilidad y la del Gobierno está en juego" respecto a los datos que vaya a ofrecer y su veracidad.

A su juicio, "todo indica que Marruecos no pudo desconocer lo que estaba fraguándose y finalmente sucedió". "Si no participó directamente de forma activa, podrán reconocer como mínimo que lo hizo indirectamente con su anuencia", ha añadido.

MIGRACIÓN "RESPONSABLE, ORDENADA Y JUSTA"

En su intervención, Vaquero ha dicho que no comparte ni las tesis que presentan a los inmigrantes como una amenaza ni las de quienes ofrecen "buenas palabras" sin propuestas de gestión realistas. "La migración es necesaria e inevitable", ha afirmado, antes de reclamar una gestión "responsable, ordenada y justa".

En este sentido, ha advertido de que no afrontar el fenómeno migratorio "de forma seria" genera "más crispación y posturas polarizadas" y ha rechazado reducir el debate a una batalla para determinar "quién es más antifascista o patriota".

La portavoz del PNV ha defendido que es compatible proteger los derechos humanos con hablar de "seguridad de las fronteras, de retorno y cumplimiento de la ley", al tiempo que ha rechazado presentar "a cualquier inmigrante como una amenaza".

"La sociedad pide orden, seguridad también para los propios migrantes, una inclusión real y alejarse de los populismos. La crisis de Ceuta ha cambiado irremediablemente la percepción de la migración, no podemos negarlo", ha afirmado.

Por último, Vaquero ha vuelto a reclamar "competencias reales" en inmigración para el País Vasco con el objetivo de que esta comunidad pueda actuar como "un actor político activo, con poder de decisión y no un mero actor pasivo" en la definición de la política migratoria.