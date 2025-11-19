El PNV vigilará "las novedades" de la trama Koldo y decidirá con "prudencia" sobre el apoyo al PSOE

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero (i), llega a una reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 6 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado este miércoles que su formación estará "atenta" a las "novedades" sobre el 'caso Koldo' y que actuará con "prudencia y serenidad" sobre el mantenimiento del apoyo al PSOE en el Gobierno, a la vez que ha acusado al PP de "poner el ventilador" y de dar "muy mal ejemplo de hacer una política digna y democrática" por las críticas a su partido sobre esta trama.

"Están surgiendo todos los días diferentes informaciones. Vamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a analizar directamente lo que se dice en esas informaciones. Por tanto, nosotros ahora estaremos atentos a las novedades que vayan saliendo, pero actuaremos con total prudencia y serenidad", ha indicado.

Vaquero ha sido preguntada en los pasillos del Congreso por los nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desvelan una supuesta red de cobro de mordidas por obras públicas que encabezaría el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En cuanto a la puesta en libertad de Santos Cerdán, la diputada nacionalista ha evitado pronunciarse: "Yo en las decisiones judiciales no me voy a meter. No me voy a meter".

Dicho informe policial recoge un documento remitido por Cerdán con 'Peticiones nombramientos PNV', donde solo se especificaba la petición de dar puestos a tres personas en un ministerio y dos empresas públicas estatales a cambio supuestamente de los votos del PNV para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

EL VENTILADOR DEL PP

A este respecto, Vaquero se ha remitido a las palabras del presidente de su partido, Aitor Esteban, quien ha desmentido todo y ha añadido que él mismo participó en las conversaciones para la negociación de su apoyo a la moción de censura, asegurando que estos nombramientos no estuvieron sobre la mesa "en ningún momento". "El presidente de mi partido ha sido suficientemente claro. Ha dicho que no hay nada que ocultar", ha apostillado la portavoz.

Preguntada por si le sorprende el informe de la Guardia Civil, la diputada nacionalista ha respondido que puede ser, pero ha señalado que "no le parece de rigor que el PP esté intentando poner el ventilador en este sentido y esté acusando al PNV de cosas que no tienen ningún sentido".

"Creo que el Partido Popular no avanza, no avanza, se ha quedado anclado en la moción de censura del 2018 y la verdad es que está dando muy mal ejemplo de lo que es hacer una política digna y democrática", ha agregado.