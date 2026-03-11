Podemos, sobre el 11M: "El PP llevó a una guerra ilegal en Irak y las consecuencias las pagó el pueblo con sus muertos"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (2d), y las eurodiputadas Irene Montero (c) e Isa Serra (2i), durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha asegurado este miércoles que los atentados del 11M de 2004, del que se cumplen 22 años, fueron consecuencia de la "guerra ilegal" de Irak a la que embarcó el PP a España.

"Hoy se cumplen 22 años desde el 11M. El PP nos llevó a una guerra ilegal en Irak de la mano de EEUU y las consecuencias las pagó el pueblo con sus muertos", ha lanzado Montero a través de la red social 'X' para proclamar que el expresidente José María Aznar "sigue sin ser juzgado por sus crímenes de guerra".

Además, la exministra de Igualdad ha apelado a que "no se repita la historia" en el actual conflicto bélico de Irán y no haya más "guerras" por petróleo.

Mientras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que se cumplen "22 años de las mentiras de la guerra de Irak y del 11M, el peor atentado" que sufrió España.

"Hoy los mismos mentirosos siguen apoyando esas guerras mientras el pueblo sigue pagando sus consecuencias. Consigamos entre todas y todos que esta vez no vuelva a ser así", ha asegurado.