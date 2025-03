Podemos acusa a Sánchez de convertirse en un "señor de la guerra": "Es una vergüenza en lo que se ha convertido"

962372.1.260.149.20250326122937 La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 12 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Critica que el presidente no se atreve a traer nuevos PGE y denuncia que no dice la verdad sobre el gasto militar porque habrá recortes

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha arremetido duramente contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "rendirse" al "renunciar a gobernar", de convertirse en un "auténtico señor de la guerra" que realizará el mayor aumento del gasto militar de la historia en España y de contribuir, con esa deriva, incluso al riesgo de una Tercera Guerra Mundial.

"¡Qué irresponsabilidad y qué vergüenza en lo que usted se ha convertido!", ha espetado al presidente durante su comparecencia en el Congreso para explicar la posición de España en el debate sobre el gasto militar y la estrategia de defensa en la UE.

A su vez, Belarra ha acusado a Sánchez de no atreverse a presentar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque, entonces, la gente se daría cuenta de la "verdad" que, a su juicio, es la intención del Gobierno de gastar el dinero que debería ir a servicios públicos en "armamento y gasto militar". Y que en ese camino solo le queda el posible apoyo del PP, según ha relatado.

CENSURA LOS "EUFEMISMOS" DE SÁNCHEZ: "FALTA EL RESPETO" A LA GENTE

La líder de Podemos ha recriminado al jefe del Ejecutivo que pese a sus "eufemismos", la realidad es que el plan de rearme de la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la que ha calificado también de "señora de la guerra", no habla de ciberseguridad ni salto tecnológico, sino de sistemas de antimisiles, municiones, drones y artillería.

También ha enfatizado que no cree la promesa de Sánchez de que elevar el presupuesto en defensa no será a costa de la inversión social y ha denunciado que el presidente "no dice la verdad", "faltando el respeto a la inteligencia" de la gente.

En contraposición, ha augurado que el Ejecutivo tendrá que aplicar recortes a sanidad, educación o independencia para financiar esa carrera armamentística, como pasó en 2011 con la crisis financiera.

CON EL DINERO DEL REARME SE SOLUCIONARÍA EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Belarra ha estimado en 17.000 millones los fondos que encontrará la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para "financiar el rearme", una cuantía con la que se podría adquirir los pisos que están en manos de "los fondos buitres" para incorporarlos al parque público de vivienda.

"Con eso resolveríamos de un plumazo dos problemas. La terrible crisis de vivienda que asola al país y que es el verdadero problema de los trabajadores de este país, no Putin. Y también nos libraríamos de los que de verdad nos están invadiendo y quedándose con todo, que son los fondos buitre", ha enfatizado.

De esta forma, ha desgranado que el Gobierno va en sentido contrario a lo que se necesita para evitar un conflicto mundial, que es diplomacia y multilateralismo, así como "pancartas" en la calle contra la guerra junto a "valentía" en el Gobierno.

¿QUÉ HARÁ SI EEUU INVADE GROENLANDIA?

Es más, ha lanzado que el hecho de que diga "que la militarización de Europa va a traer paz" no solo es "un lenguaje orwelliano absolutamente sobrecogedor", sino que el afán de los líderes europeos por justificar el aumento del gasto militar le suena a la excusa de las "armas de destrucción masiva" en la guerra "ilegal" de Irak en 2003.

De hecho, ha refutado que el riesgo de conflicto con Rusia dado que este país no ha podido ganar la guerra de Ucrania en tres años, por lo que parece "poco creíble" que se embarque en una batalla contra la UE.

En contraposición, ha cuestionado a Sánchez que hay un riesgo de invasión pero por parte de Estados Unidos a Groenlandia por parte de "su jefe y el de la Alianza Atlántica", en alusión al presidente norteamericano Donald Trump.

"¿Qué van a hacer ustedes entonces, señor Sánchez? ¿Van a ir a la guerra contra Estados Unidos? (...)¿A que no? Pues dense cuenta de la enorme hipocresía de lo que ustedes están defendiendo", ha concluido.