Podemos acusa a Sánchez de emular a Marruecos usando migrantes en Ceuta como "arma arrojadiza" al no atenderlos

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 3 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "claudicar" ante Marruecos en la crisis migratoria en Ceuta e incluso comportarse como el país magrebí, al usar a los migrantes en Ceuta como "arma arrojadiza" y no trasladarlos a la Península para disuadirles de que no vuelvan a cruzar la frontera.

También ha "mandado al carajo" a los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, por alimentar el discurso de la "invasión" ante crisis migratoria, simplemente porque les preocupa que estas personas "son negras y moras".

Durante su intervención en la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso por la crisis de Ceuta, Belarra ha criticado duramente la gestión del Ejecutivo con una "inacción calculada" que ha prolongado esta emergencia migratoria y ha sido, a su juicio, es "gasolina" para el discurso "racista" de la derecha y ultraderecha.

"SU GRAN MENTIRA" ES DESVINCULAR A MARRUECOS DE LA CRISIS

La diputada 'morada' en el Grupo Mixto ha espetado al presidente que este final de mandato le recuerda a la última etapa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuando hablaba de "brotes verdes económicos", o también de Felipe González "negando los GAL" o de José María Aznar atribuyendo a ETA el atentado del 11M.

"Parece que todos los presidentes del bipartidismo terminan igual, con una gran mentira. El problema es que no ha sido su única mentira", ha apostillado Belarra para proclamar que el ciclo político del 15-M que le llevó a la Presidencia del Gobierno "no merece un final así".

La líder de Podemos ha tachado a Marruecos de ser "un régimen totalitario" y ha acusado al presidente de "mentir" al descartar a Marruecos de la participación de la entrada masiva de personas a Ceuta.

"¿Por qué protege a Marruecos? ¿Por qué está usted negando lo que es evidente? Los intereses económicos, los intereses geopolíticos que están detrás de este evento crítico que se ha producido", ha exclamado Belarra ante Sánchez, quien ha recriminado el "sainete" entre los ministros Fernando Grande Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa) a cuenta de los informes y avisos sobre la situación de la frontera. De hecho, ha exigido al presidente que el pueblo español "merece saber la verdad".

Tras cargar contra el modelo de "externalización de fronteras" de la Unión Europea, que le ha dado "poder" a Marruecos, ha loado a los vecinos y activistas que han atendido a los migrantes y ha denunciado que el Gobierno podía haber solventado esta emergencia social como máximo en una semana, procediendo a traslados de estas personas a la Península.

"ASQUEROSO ODIO Y RACISMO"

Sin embargo, ha censurado que Sánchez ha optado por una inacción que ha generado una "crisis humanitaria sin precedentes". Incluso ha dicho que han hecho en Ceuta "lo mismo que ha hecho Marruecos, usar a la gente como arma arrojadiza para disuadirles de volver a venir", pese a creerse mejor que el régimen de Rabat.

Finalmente, ha responsabilizado al presidente de permitir que la derecha extienda "su asqueroso odio y su racismo, al grito de invasión". Al final de su intervención, ha mandado "al carajo" a Feijóo y Abascal, aunque la Mesa del Congreso, presidida en ese momento del pleno por Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha aclarado que esa expresión se iba a retirar del diario de sesiones.