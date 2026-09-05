Podemos acusa a Sánchez de tener "miedo" a Marruecos y se pregunta si es porque "tienen demasiada información" sobre él

1114544.1.260.149.20260905123311 (I-D) La dirigente 'morada' Lucía Miriam Muñoz Dalda, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; la secretaria política de Podemos, Irene Montero, durante el Consejo Ciudadanode Podemos, a 5 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha proclamado que el Gobierno está "cavando su propia tumba" con su "inacción" en la crisis de Ceuta y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener "miedo" a Marruecos cuestionándose si quizás eso se debe a que tiene "demasiada información" sobre él.

También ha advertido al Sánchez que no podrá contar con los votos de Podemos para los Presupuestos Generales del Estado que, a su juicio, serán de "guerra". En todo caso, estima que las futuras cuentas públicas se presentan como "excusa" para convocar comicios y no descarta que el presidente pueda adelantar las elecciones a "principios" de año que viene.

Así lo ha planteado en su intervención en el Consejo Ciudadano de Podemos, su máximo órgano de dirección, celebrado este sábado en Madrid con motivo del nuevo curso político, marcado por la emergencia humanitaria tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

"POR QUÉ NO ROMPE RELACIONES CON MARRUECOS"

Belarra ha cargado duramente contra el Ejecutivo de esta crisis, denunciando que su gestión ha convertido Ceuta en una "gran cárcel a cielo abierto" tras la entrada masiva del 30 y el 31 de julio, "pensando que así está castigando a las personas migrantes y a Marruecos.

Luego, ha lanzado que el "mal llamado Gobierno socialista está cavando su propia tumba" por su falta de soluciones ante la situación en Ceuta y se ha preguntado por qué el Ejecutivo no rompe relaciones con Marruecos, al que ve responsable de la entrada masiva de migrantes y al que ha tildado de "país totalitario" que "vulnera los derechos humanos".

"Quizás porque tiene demasiada información del presidente, porque quizás queremos que sigan haciendo el trabajo más violento y más sucio en las fronteras", ha apostillado Belarra deslizando la hipótesis de que Rabat podría tener algún tipo de información comprometedora sobre Sánchez.

Belarra ha recriminado que la crisis de Ceuta ha sacado a relucir "todo lo que está mal en el mundo, todo el racismo, la desigualdad y el abuso de podemos". Paralelamente, ha criticado que el presidente del Gobierno, se fuera de "vacaciones" a Lanzarote mientras que los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, "pugnan por ver quién es más racista".

RABAT ACTÚA ASÍ PORQUE TIENE "DETRÁS A EEUU"

También ha denunciado que Marruecos ha operado en Ceuta de esta forma porque antes se le permitió a Israel cometer un "genocidio" en Gaza "sin que nadie moviera un dedo" y que ahora Rabat piensa que "puede hacer lo que le dé la gana, como "intentar quedarse con Ceuta o aspirar a controlar el estrecho de Gibraltar, porque tiene "detrás" como aliado a Estados Unidos.

En contraposición, ha remarcado que si el Gobierno tuviera un "poquito" de "visión geopolítica, se darían cuenta de que reforzar la soberanía en la ciudad autónoma pasa para por mejorar la presencia institucional, los servicios públicos e incorporar a Ceuta a todos los mecanismos oficiales de los que está apartada". Además, ha reclamado que se abran vías legales y seguras para el tránsito de migrantes a España para "quitarle a Marruecos el poder violento sobre la frontera".

A su vez, Belarra ha enfatizado que este curso político es "determinante" y marcado por la convocatoria de elecciones, instando a todos los cuadros y simpatizantes de Podemos a organizarse de cara a las próximas citas con las urnas y al proceso de primarias para elegir a candidatos autonómicos que, según ha dicho, se abrirá en pocos días.

SÁNCHEZ SABE QUE NO TIENE APOYOS PARA LOS PGE

Luego, ha declarado que el plan de Sánchez pasa por presentar Presupuestos Generales a "sabiendas de que no cuenta con apoyos pasa sacarlos" y que, cuando caigan, será su "excusa para convocar elecciones".

"Una jugada un poco cutre, tengo que decir, y un poco manida también, pero mejor que cualquiera de las otras opciones que tiene disponibles el presidente, como convocar elecciones a consecuencia de su corrupción o a consecuencia de la crisis humanitaria que ha provocado el Gobierno en Ceuta con su inacción calculada", ha espetado.

En cualquier caso, Belarra ha advertido que el presidente "no puede contar con los votos de Podemos" para unos presupuestos que "ponen negro sobre blanco" el mayor rearme de la historia de España. "Unos presupuestos de guerra, que se gastan en armamento lo que debería ir a educación y sanidad", ha apostillado la líder del partido morado, quien ve probable que con todo este contexto los comicios se puedan celebrar a "primeros de año", ironizando que esto ya lo apunta el presentador David Broncano.

De esta forma, ha defendido que Podemos mantiene que el país "necesita una izquierda valiente, fuerte, que no tenga miedo a decir lo que hay que decir" y que esté "dispuesta a pagar el precio que hacen pagar por cambiar las cosas".

Por otra parte, Belarra ha criticado que el bipartidismo ha demostrado con esta crisis que no se preocupa de los problemas que padece la ciudadanía, como el aumento de la inflación y el elevado coste de la vuelta al 'cole', ante lo cual Podemos propone un plan para dar material escolar gratuito y respetuoso para las familias.

Y un caso paradigmático de la deriva del bipartidismo, según ha exclamado, es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se haya "comprado un ático", en alusión a la polémica adquisición de ese inmueble por parte de una empresa pública del Gobierno regional.