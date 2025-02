Podemos advierte al Gobierno que la vivienda será su "cuestión de confianza" si renuncia a intervenir el mercado

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha reclamado al Gobierno que cambie el rumbo y tome medidas de intervención del mercado inmobiliario, al advertirle de que la vivienda puede ser la verdadera "cuestión de confianza" para el Ejecutivo.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa tras la manifestación en favor del derecho a la vivienda celebrada ayer, una movilización que a su juicio se dirige contra las "políticas del bipartidismo" que han compartido PP y PSOE sobre este sector, promoviendo con ello la "especulación".

"Hace mucho tiempo que se está diciendo en las calles que no se aguanta más estas políticas de vivienda que comparten PP y PSOE", ha lanzado Fernández, quien ha denunciado quie hoy en España "mandan más los rentistas" que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El dirigente morado ha acusado al Gobierno de "no estar haciendo absolutamente nada para cambiar esta dinámica" y que Podemos es muy claro: "O el Gobierno varía el rumbo y empieza a tomar medidas reales y contundentes para frenar la especulación, o será la vivienda la que realice la verdadera moción de confianza que saque a este Gobierno de la Moncloa y que le ponga una alfombra roja a PP y a Vox".

Pese a que "a estas alturas de legislatura" tienen "poca o ninguna esperanza" de que el Gobierno vaya a cambiar el rumbo, insistirán en su exigencia de que se baje por ley un 40% los alquileres, se ilegalice entidades como 'Desokupa', expropiar el uso de la mitad de los inmuebles en manos de "fondos buitre" para dedicarlos a alquiler asequible o se prohiba toda compraventa de vivienda que no sea para uso residencial, entre otras medidas.

De nuevo, ha avisado al PSOE de que si no quiere emprender estas medidas, no solo no podrá contar con el voto de Podemos para los Presupuestos Generales sino que directamente entregarán el Gobierno a la "motosierra trumpista de Feijóo y Abascal".

"Si esto sucede, los únicos culpables serán evidentemente los partidos que a día de hoy conforman el Gobierno y que, como repito, no están haciendo absolutamente nada para poner solución a la problemática de la vivienda", ha zanjado.