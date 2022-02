Podemos cree que hubo "contrapartidas" del PP a los diputados de UPN por la reforma laboral y exige saber "el precio"

Censura su deriva de "desligitimar" las instituciones democráticas y la vincula con el asalto al Ayuntamiento de Lorca

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha instado al PP a dar explicaciones por su "tamayazo 2.0" fallido en la votación del pasado jueves sobre la reforma laboral, y ha ve claro que hubo una "contrapartida" a los dos diputados de UPN para que votaran en contra de la convalidación, y que lo que falta por conocer es el "precio".

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Asens ha criticado que la derecha lanzó una "trampa" y una "emboscada" para "desestabilizar" al Gobierno, pero le salió mal por un "error humano" del diputado del PP Alberto Casero, que se equivocó en el sentido de su voto.

Al respecto, ha calificado de "vergüenza" que los populares hablen de "pucherazo" y que su teoría de que hubo un fallo informático para exigir cambiar el voto "ofende a la inteligencia", puesto que los errores de votación son frecuentes en el Congreso.

LA TEORÍA DEL PP OFENDE A LA INTELIGENCIA

De hecho, ha recalcado que el reglamento desde hace dos años no exige la llamada para verificar el sentido del voto, que el "sistema no falla" y existe una doble verificación para emitirlo, por lo que el argumento que alegan y que data de 2012 no tiene cabida.

Por tanto, ha dicho que no hay caso porque "una vez que el voto es emitido, es válido" y ha replicado a los populares que en otros casos de errores que les fueron favorables, hablaron de "justicia divina" y de "gol en propia puerta" de la oposición.

En consecuencia, ha denunciado que el PP "solo acepta las reglas del juego" cuando les beneficia y que, cuando les perjudica, caen en una deriva de "deslegitimar las instituciones", postura que abona a su juicio episodios como el "asalto" al Ayuntamiento de Lorca.

EL CASO DE UPN, SIMILAR A LOS "TRÁNSFUGAS" DE CS EN MURCIA

Y es que el dirigente de Em Comú Podem ha recalcado que se "perpetró un engaño" no solo al Gobierno sino a la ciudadanía, una vez que UPN anunció un acuerdo para apoyar la reforma laboral y sus dos diputados optaron por una "traición" y "rompieron la disciplina de voto".

De esta forma, ha asociado esta conducta con los "diputados tránsfugas" de Cs en Murcia durante la moción de censura contra el Ejecutivo regional de Fernando López Miras.

De esta forma, ha insistido en que es "difícil de imaginar" qué hubiera sucedido sin una "contrapartida" del PP a estos dos parlamentarios y, en consecuencia, ha lanzado que falta "saber cuál era el precio" a los representantes de UPN en el Congreso, dado que en Murcia sí lo conocieron, en referencia a la entrada de los exrepresentantes de Cs en la Asamblea de Murcia dentro del Gobierno autonómico.

"GUIÓN TRUMPISTA"

Por otro lado, ha subrayado que este episodio se une al "desprestigio" de PP y Vox a las instituciones democráticas, pues en el debate del jueves se habló de "tiranía" por parte de la formación de Santiago Abascal mientras el PP acusó al Ejecutivo de "autoritarismo".

Todo ello le hace afirmar que ambas formaciones siguen un "guión trumpista" con una campaña de "bulos" que también tuvo su efecto en la irrupción de un grupo de personas en el Ayuntamiento de Lorca, un incidente muy diferente a protestas como la de 'Rodea el Congreso' y que se asemeja más al "asalto" al Capitolio de Estados Unidos, dado que en el consistorio lorquiano se forzó la entrada, "hubo agresiones y amenazas de muerte" e incluso se habló de "incendiar el edificio".