Podemos cree que Sánchez corrige a Bolaños al apostar por la alianza con Díaz: "Tender la mano al PP es dar alas a Vox"

Subraya que está claro que el espacio de la vicepresidenta es Unidas Podemos y no incomoda que Sánchez no aluda a la formación morada

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha opinado que el presidente del Gobierno ha corregido al titular de Presidencia, Félix Bolaños, al dejar claro que la única vía del PSOE para gobernar es la coalición con Unidas Podemos, dado que 2tender la mano" al PP solo da "alas a Vox.

Así lo ha indicado en rueda de prensa en referencia a las declaraciones de ayer el jefe del Ejecutivo, que expresaba su convencimiento de que las opciones de gobernabilidad del PSOE pasaban por la alianza con el espacio encabezado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Cuestionado sobre si le incomodó que Sánchez no mencionara a la formación morada, Echenique ha respondido que no y que "no hay mucho que rascar ahí" porque todo el mundo sabe que el espacio de Díaz es Unidas Podemos.

Una línea similar a la que expresó ayer la coportavoz estatal de Podemos, Isa Serra, para dejar claro que la también ministra de Trabajo es su candidata y veía normal que el presidente hablara del espacio de Yolanda Díaz.

No obstante, Echenique sí ha apreciado como importante que, a su juicio, Sánchez "haya rectificado a Bolaños", quien en una reciente entrevista aseguró que el PSOE ayudará al PP a la "gobernabilidad" si este "renuncia a pactar con Vox en toda España.

Para el portavoz del grupo confederal, "tenderle la mano al PP" es "darle alas a Vox", al entender que los populares se decantarán para gobernar con el partido de Santiago Abascal. En consecuencia, ha calificado de positivo que Sánchez exprese que solo hay dos bloques de gobernabilidad, por un lado PSOE y Unidas Podemos y, por otro, PP y Vox.