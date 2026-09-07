Podemos critica que el Gobierno llega tarde con el control del puerto de Ceuta y vuelve a mostrar su "nefasta gestión"

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado que la decisión del Gobierno de tomar el control del puerto de Ceuta para alojar a migrantes llega tarde y ha insistido en acusarle de estar "sometido" de forma vergonzosa a Marruecos.

"Y una vez más nos volvemos a preguntar ¿por qué esta sumisión del Gobierno a Marruecos? ¿Qué le debe el Gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos? ¿Qué tiene el Gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos para que esté sometido y plegado a la dictadura marroquí", ha lanzado durante su habitual rueda de prensa de los lunes para valorar la actualidad política.

Además, Fernández ha criticado que la iniciativa del Gobierno de instalar carpas en dependencias del puerto ceutí para acoger a migrantes que aún están en la ciudad autónoma, y que están hacinadas en la playa, hablar "claramente de la nefasta gestión que ha hecho el Gobierno con su inacción calculada" que, a su juicio, ha provocado esta emergencia humanitaria.

Para el dirigente morado, esta medida tendría sentido al inicio de la crisis pero pasados 40 días de la entrada masiva de migrantes entre el30 y 31 de julio solo refuerza la idea de que lo que hace falta en Ceuta es una "solución definitiva" por parte del Gobierno.

El portavoz de Podemos ha vuelto a denunciar que Marruecos está detrás de "esta agresión" territorial a España y que a esta crisis se suma una "legislación racista" en materia migratoria y un "racismo institucional" que se revela en la "inacción" del Ejecutivo a la hora de atender a los migrantes que están desamparados en Ceuta.

"Lo que matan son las políticas bien pagadas de externalización de fronteras en manos de países totalitarios y dictatoriales que incumplen los derechos humanos de forma sistemática como es el caso de Marruecos o como puede ser también el caso de Mauritania", ha ahondado Fernández.

A su vez, Fernández ha censurado que el Ejecutivo de Sánchez "no ha tratado como se merece" ni a los ceutíes ni a los migrantes, mostrando con ellos, falta de empatía, mientras que con Rabat hay "sumisión y buenas palabras constantemente". "Es una vergüenza el sometimiento de este gobierno a la dictadura marroquí", ha espetado.