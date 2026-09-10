Podemos critica que el Gobierno sigue negando el "evidente" papel de Marruecos en la crisis de Ceuta

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante la celebración del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, en la sede nacional del partido, a 5 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Podemos define en esta reunión su proceso de elección de candi - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el Gobierno "está negando" la "evidente" participación de Marruecos en la crisis de Ceuta y que "da igual" la información que publique sobre la entrada masiva de migrantes.

Así se ha pronunciado en los pasillos del Congreso de los Diputados después de que el Ejecutivo informes policiales y comunicaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de migrantes.

Para Belarra, estos documentos vienen a redundar en lo que ya sabían y da igual lo que se publique, dado que la "realidad" es que el Gobierno "está negando lo evidente y lo que todo el mundo sabe", que el "único que tenía intereses en que esto pasara era Marruecos".

Por tanto, ha vuelto a reclamar que la respuesta adecuada ante esta crisis pasa por "romper relaciones" con Rabat.

"Yo creo que lo que tenía que haber pasado es que se revisara la relación con Marruecos hace mucho tiempo, porque esto solo ha podido pasar porque no hay vías legales y seguras para emigrar. Hemos entregado a Marruecos el control migratorio y por eso Marruecos puede hacer lo que ha hecho", ha zanjado.