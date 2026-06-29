Podemos critica el silencio en el PSOE ante la falta de autocrítica de Sánchez: "Poca gente está dispuesta a decírselo"

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado este lunes el silencio entre dirigentes del PSOE por la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Comité Federal en la que, a su juicio, no asumió responsabilidades ni hubo la más "mínima autocrítica" pese a la corrupción.

"El rey está desnudo y parece que hay muy poca gente dentro del PSOE que está dispuesta a decírselo", ha afirmado Fernández en una rueda de prensa desde la sede de Podemos, donde ha cuestionado el discurso de Sánchez en el que defendió que durante sus gobierno se había avanzado en la regeneración y la lucha contra la corrupción.

El dirigente de la formación morada ha recordado que el exministro y ex secretario de Organización José Luis Ábalos, que fue mano derecha del presidente, "está condenado a 24 años" y su sucesor, Santos Cerdán, es "muy posible" que también acabe en prisión. Además, ha hecho mención a las "cloacas del PSOE", en referencia a la investigación judicial a la exmilitante socialista Leire Díez.

"Que Pedro Sánchez diga que han hecho mucho por regenerar, sinceramente creo que es una broma de mal gusto. Pedro Sánchez mea a la gente y le dice que llueve. Esto es insostenible e indefendible", ha remachado Fernández, que ha lamentado que el PSOE vuelva "a decepcionar y defraudar a millones de votantes de izquierdas" con un discurso en el Comité Federal "sin la más mínima autocrítica y asunción de responsabilidades ante casos gravísimos de corrupción".

"INCAPACIDAD" DEL GOBIERNO

Dicho esto, ha señalado que "muy poca gente" dentro del PSOE está dispuesta a echárselo en cara al jefe del Ejecutivo. En la cita en Ferraz la mayoría de dirigentes socialistas defendieron a Sánchez ante las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que volvió a insistir en un adelanto electoral.

Fernández ha reprochado a los socialistas su "incapacidad" de resolver los problemas de la ciudadanía, como la vivienda, mientras asolan "casos sangrantes de corrupción que están a la vista de todos". "No todos los casos son 'lawfare'", ha advertido.

Por ello, ha pedido de manera urgente "impulsar y fortalecer una alternativa de izquierdas" que sea "limpia, valiente y totalmente autónoma del PSOE". "La izquierda tiene que volver a ponerse en pie para cambiar todo lo que necesita ser cambiado en este país", ha zanjado.