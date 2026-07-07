Podemos da por hecho que Sánchez rendirá "pleitesía" a Trump en la OTAN pese a enarbolar el 'No a la guerra'

1102307.1.260.149.20260707113015 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, advertido que España rendirá "pleitesía" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre de la OTAN que arranca este martes en Ankara (Turquía) por mucho que el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, entone el 'No a la guerra'.

En rueda de prensa en el Congreso, ha augurado que espera que se repita el mismo esquema de otras cumbres de la OTAN, que es respaldar la política exterior de norteamérica mediante una alianza militar que, a su juicio, "siembra guerras por todo el mundo".

"Las cumbres de la OTAN básicamente sirven para rendirle pleitesía a Donald Trump y hacer seguidismo de la política exterior norteamericana (...) Para eso es para lo que va a servir esta cumbre de la OTAN, por mucho que el presidente Sánchez diga en castellano 'No a la guerra y paz', en realidad para lo que va a esa cumbre de la OTAN es para hacer justo lo contrario", ha advertido Belarra.

EXIGE A SÁNCHEZ RECONOCER SU APUESTA POR EL REARME

También ha exigido a Sánchez que diga la verdad y reconozca que, durante este mandato, ha apostado por el "mayor rearme de la historia de este país" por "orden" de la OTAN y del mandatario estadounidense.

De hecho, ha avisado al presidente que ya han dicho "por activa y por pasiva" que no se contará con el voto favorable de Podemos al techo de gasto si sirve para contribuir a la "escalada militar".

Finalmente, la líder de Podemos ha vuelto a exigir que España salga de la Alianza Atlántica y ha dicho que mientras exista esta organización no habrá opciones de autonomía estratégica en materia de defensa para Europa. Es más, ha proclamado que la OTAN contribuye a alimentar la guerra en Ucrania.