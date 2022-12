Podemos defiende en Cataluña avanzar en la mesa de diálogo y dice que en política no hay que temer los referéndums

Pide al PSOE "sacar del cajón" leyes como vivienda porque son la "mejor carta de presentación" del Gobierno para el ciclo electoral



MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha subrayado que la mesa de diálogo en Cataluña debe avanzar más y ha defendido que la posibilidad de referéndum acordado es una herramienta de resolución de conflictos políticos, aunque esa fase todavía no ha llegado.

"Lo dijimos en su momento, no hay que tenerle miedo a consultar al pueblo y por tanto herramientas como el referéndum son herramientas que el poder ejecutivo y legislativo, la política de nuestro país, no les pueden tener miedo. Son herramientas a utilizar en momentos dados para resolver conflictos, pero no estamos en ese punto todavía", ha reseñado en una entrevista con Europa Press sobre esta vía que el PSOE rechaza.

De todas formas, ha explicado que para atajar la situación que se produjo con el 'procés' en 2017 hay que ir "paso a paso" y, en esta línea, se ha conseguido derogar el delito de sedición como pedía su espacio político y también fuerzas soberanistas, con un texto legal "sólido" ya aprobado en las Cortes Generales.

Verstrynge ha enfatizado el apoyo de Podemos a la mesa de diálogo porque es la fórmula para lograr una "respuesta política" global para zanjar este conflicto territorial, que ha mejorado bastante desde la llegada del Gobierno de coalición pero todavía "no está resuelto en su conjunto".

No obstante, ha opinado que este foro "no puede ir tan despacio" y sería conveniente acelerar avances y coger una dinámica fluida de consensos concretos, dado que el Govern y la sociedad catalana en su conjunto lo demandan.

Preguntada sobre si los cambios introducidos en el Código Penal supone corregir el discurso del Rey Felipe VI del 3 de octubre de 2017, la dirigente de Podemos ha respondido que estas medidas "no las plantearía como una enmienda" sino como una respuesta a un problema territorial que tiene el país.

LA REFORMA DE LA MALVERSACIÓN LA HABRÍAN ABORDADO DE OTRA MANERA

Respecto a si les inquieta posibles efectos negativos en la reforma del delito de malversación incluida en la ley ya aprobada, Verstrynge ha indicado que Podemos ya explicitó las dudas que le generaba este acuerdo entre el PSOE y ERC.

Y si bien su formación hubiera abordado esta cuestión de otra manera, ha concedido que la revisión, que demandaban fuerzas soberanistas como ERC, es técnicamente "solvente" y por responsabilidad "no podían dejar caer" que una norma tan importante, pues elimina la sedición y contenía el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional (ahora paralizada por el mismo organismo), pese a esas incertidumbres. "Lo prioritario es que saliera la proposición de ley", ha ahondado

Además, la número 'tres' de Podemos ha indicado que ahora toca ver el desarrollo de la aplicación del nuevo tipo penal de malversación y es prematuro para obtener conclusiones sobre sus efectos.

LA LEY SÍ ES SÍ ES SÓLIDA Y FUE REVISADA POR TODO EL GOBIERNO

Por otro lado, ha defendido que pese a la "campaña de desprestigio" por parte de la derecha contra el Ministerio de Igualdad, la Ley del 'solo sí es sí' está a la "vanguardia" de la legislación contra las violencias sexuales, que junto a otras medidas entraña una "profunda transformación" del Código Penal.

De esta forma, ha explicado que la normativa es "sólida" jurídicamente, busca proteger a las mujeres lo "máximo posible" y que hay que dar tiempo para que su aplicación se adapte a los "nuevos tiempos". Y también ha desgranado que pasó un proceso riguroso de revisión jurídica y técnica de todo el Gobierno.

EL PSOE DEBE ACELERAR PARA SACAR LEYES COMO VIVIENDA

Mientras, ha lamentado la actitud del PSOE de dilatar en el tiempo o "meter en el cajón" leyes destacadas de su espacio político, como pasó con la Ley de Bienestar Animal o Familias y sigue ocurriendo con la de vivienda o la derogación de la 'Ley mordaza'.

Sobre todo cuando su lectura es que son "leyes bandera" del Gobierno y su "mejor carta de presentación" para revalidar la coalición progresista tras el próximo ciclo electoral, y en consecuencia deben salir de manera "inmediata".

Por tanto, Verstrynge ha instado desde hace meses a su socio a que "apriete el acelerador" para lo que resta de legislatura porque si leyes como vivienda llegan ahora "y no dentro de seis meses" los españoles lo "notarán en su bolsillo" teniendo en cuenta la situación de los alquileres. "Aplicarla antes de que acabe la legislatura es un imperativo político", ha ahondado la secretaria de Organización de Podemos.

A pesar de esta divergencia con el PSOE, ha aseverado que el Gobierno de coalición es una conquista de Unidas Podemos para poder desplegar, aunque estén en minoría en la correlación de fuerzas, medidas que mejoran la vida del país. "No es el mejor gobierno que podríamos imaginar pero sí el mejor gobierno que podemos tener", ha zanjado.