Podemos denuncia que España y Europa traicionan al Sáhara y exige un referéndum de autodeterminacióm

Archivo - Varias personas, con banderas y una pancarta que reza 'Sánchez traiciona al pueblo saharaui', participan en una manifestación convocada por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sáhara), frente al Ministerio de A - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha denunciado este viernes en el Congreso, durante una conferencia por el 50 aniversario de los Acuerdos de Madrid, que "la traición vuelve a repetirse" por parte del Gobierno de España y la Unión Europea al negar un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental.

Así, durante una breve intervención en la jornada, ha acusado al Ejecutivo de "romper el consenso de medio siglo" y de "encubrir la explotación de recursos y la represión política", recordando que España mantiene una "responsabilidad histórica, moral y política que no prescribe" con el Sáhara, ya que fue parte de su territorio hasta la invasión marroquí de noviembre de 1975 en la llamada Marcha Verde, que el parlamentario ha calificado de "marcha negra" para los saharauis.

En su intervención, ha señalado que en ese momento, el ahora rey emérito, Juan Carlos I, prometió que no abandonaría a ese pueblo, "y les abandonó". "Lamentablemente, 50 años después la traición vuelve a repetirse" tras el acuerdo europeo con Marruecos para ampliar el trato arancelario preferencial al Sáhara que, a su juicio de Sánchez Serna, "entregan a este pueblo a las órdenes del régimen colonial marroquí".

EL GOBIERNO NO PUEDE SER CÓMPLICE

Además, ha subrayado que España "no puede ser cómplice de una ocupación ilegal que viola los derechos humanos" y ha insistido en que "la solución pasa por la legalidad internacional y el referéndum de autodeterminación".

"Hace 50 años España tomó una posición vergonzosa y ahora debemos elegir entre seguir por el camino de la cobardía o apostar por la valentía y acompañar a un pueblo hermano. Occidente ha sancionado un genocidio en Palestina y no podemos permitir que ocurra lo mismo en el Sáhara", ha concluido Javier Sánchez Serna.