Podemos denuncia que el Gobierno ya ha aumentado en más de 9.000 millones el presupuesto de Defensa para 2026

Archivo - El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha denunciado este lunes que, según sus cálculos, el Gobierno de coalición ha aumentado ya en más de 9.000 millones de euros el presupuesto del Ministerio de Defensa previsto para este ejercicio.

Así lo ha dicho en rueda de prensa el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, basándose en las referencias correspondientes a las reuniones del Consejo de Ministros que han tenido lugar entre enero y el pasado 7 de julio.

Fernández también ha insistido en que la pertenencia a la OTAN ha provocado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya llevado a cabo lo que en Podemos consideran el "mayor incremento de la historia en gasto militar" lo que, desde su punto de vista, está "hipotecando" el futuro del Estado del Bienestar en nuestro país.

6.300 MILLONES EXTRA EL AÑO PASADO

Esta cifra se une a los 6.300 millones de euros en los que, según las cantidades que maneja la formación de Ione Belarra, se incrementó el presupuesto de Defensa en 2025, pese a estar prorrogadas las cuentas públicas, igual que en este ejercicio.

"Es un 50% más de lo previsto. Nunca se había aumentado tanto el presupuesto en materia militar durante un ejercicio y además se ha hecho de forma opaca y antidemocrática sin pasar por el Congreso. Y este año, lamentablemente, la tendencia es aún peor", ha alertado Fernández, incidiendo en que sólo en el primer semestre Defensa ha sumado esos más de 9.000 millones citados.

En este contexto, el portavoz de Podemos ha subrayado que es "incontrovertible" e "incuestionable" que Pedro Sánchez "sigue acelerando la senda belicista y armamentística y además lo está haciendo de forma opaca" lo que, a su juicio, es "una absoluta vergüenza".

Por todo ello, Podemos ha reiterado su petición de que se convoque un referéndum para que la ciudadanía española decida "si quiere seguir perteneciendo o no" a la OTAN, a la que ven como "una organización militar imperialista dirigida de facto por el delincuente Donald Trump".