Podemos denuncia el "secuestro" de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel e insta al Gobierno y la UE a impedirlo

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que Israel ha comenzado "el secuestro de la misión humanitaria Global Sumud Flotilla" en "aguas internacional" después de que las fuerzas israelíes hayan interceptado las embarcaciones que se dirigían a Gaza.

En la misma línea se ha manifestado la líder del partido morado, Ione Belarra, que ha acusado a Israel de perpetrar "un nuevo crimen de guerra" por el que "tendrán que pagar algún día".

Montero ha denunciado que supone una "grave violación del derecho internacional" y ha afirmado que tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea "deben" impedirlo. "Hay decenas de ciudadanos europeos a bordo", ha insistido Montero en una publicación a través de 'X' recogida por Europa Press.

La exministra de Igualdad ha apelado a ambos Ejecutivos por porque son "responsables" de su seguridad". La Global Sumud Flotilla ha afirmado haber sido interceptada por lanchas militares rápidas y armadas con fusiles semiautomáticos que se han identificado como Israel.

En un comunicado emitido este miércoles a través de Telegram, y recogido por Europa Press, han explicado que tras apuntarles con láseres y armas, han ordenado a los participantes que se vayan a la parte delantera de las embarcaciones y se pongan de rodillas y con las manos en alto.