Podemos dice que Ayuso "da asco" y le acusa de blanquear el genocidio en Gaza al saludar al equipo israelí en La Vuelta

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa para analizar las consecuencias de las protestas propalestinas en la última etapa de la Vuelta a España, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, "da asco" al acusarla de "blanquear el genocidio" de Israel en Gaza al irse a saludar este domingo al equipo ciclista Israel-Premier Tech.

También ha reprendido al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que "tiene la cara dura" de negar los crímenes que está cometiendo, a su juicio, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Así lo ha trasladado este lunes en rueda de prensa al ser preguntado por las críticas del PP a las protestas de ayer en la etapa final de la Vuelta ciclista a España en Madrid, que motivaron la suspensión del último tramo de la misma.

Para Fernández, el PP y Vox son "cómplices del genocidio" y "colaboracionistas con los nazis sionistas del Estado terrorista y genocida de Israel".

El dirigente morado ha lanzado que la "imagen ayer de Ayuso dando la mano al equipo israelí pasará a la historia de la infamia de este país". "La señora Ayuso da una vergüenza ajena y un asco inenarrable. La señora Ayuso es una impresentable que está blanqueando el genocidio", ha espetado durante su comparecencia.