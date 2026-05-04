Podemos dice que su dirección estatal hará campaña en Andalucía e IU resalta el papel activo de los 'morados'

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el diputado de Sumar Enrique Santiago, durante una rueda de prensa ofrecida por el espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida, en el Espacio Ecooo, a 4 de mayo de 2026, - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, se ha mostrado convencido de que habrá una activísima participación de Podemos en la campaña electoral de Por Andalucía, aunque aún no haya fecha fijada para la asistencia de las dirigentes del partido morado Ione Belarra e Irene Montero.

Por su parte, la formación 'morada' ha asegurado que sus referentes estatales participarán con toda normalidad en los actos de Por Andalucía para estos comicios autonómicos.

Durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en representación de los partidos de la coalición Sumar, Santiago ha agregado que la campaña de Por Andalucía (la candidatura que agrupa a Podemos con IU y Sumar junto a otras fuerzas para las elecciones del 17M) se está realizando con el concurso de todas las fuerzas de esta confluencia.

Por ejemplo, ha recordado que él mismo ha compartido acto con la coordinadora de Podemos en Andalucía, Raquel Martínez, y que el diputado autonómico del partido morado José Manuel Gómez Jurado, está teniendo una fuerte implicación en esta campaña.

Santiago ha desgranado que el diseño de la agenda de campaña sufre cambios casi a diario, pero no le cabe duda de que habrá una fuerte actividad de Podemos de cara a respaldar la candidatura que encabeza el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

Por su parte, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que la dirección estatal del partido va a participar en la campaña con total normalidad, como ha ocurrido en la precampaña, con el objetivo de desalojar del Gobierno al presidente andaluz, Juanma Moreno, y de conseguir que en Andalucía haya un Gobierno de izquierdas "que acabe con el destrozo de los servicios públicos que está acometiendo el PP".

Por otro lado, el portavoz parlamentario de IU ha criticado la retirada de carteles de propaganda electoral de la candidatura de Por Andalucía en varias zonas de Sevilla, una actuación que a su juicio es "sumamente preocupante" y casi un acto de "corrupción".

A su juicio, este hecho demuestra que las propuestas que está realizando esta lista de izquierdas para las elecciones del 17M son "motivo de preocupación" para el PP autonómico.

