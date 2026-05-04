Podemos dice que es "inverosímil" que Sánchez desconociera las presuntas corruptelas de Ábalos y pide más explicaciones

Archivo - El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reafirmado que resulta "inverosímil" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la cúpula del PSOE desconocieran las presuntas irregularidades del exministro José Luis Ábalos. Por tanto, le ha instado a dar explicaciones de nuevo en relación a la trama Koldo.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa este lunes en la sede del partido, cuestionado por la declaración del también exsecretario de Organización del PSOE en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por el caso 'mascarillas'.

Fernández ha enfatizado que para su formación no es el caso Ábalos sino el caso PSOE, y que resulta difícil, por no decir "prácticamente inverosímil", que mientras Ábalos y su exasesor Koldo García llevaban a cabo actuaciones presuntamente delictivas "nadie" en el PSOE ni tampoco Sánchez supiese nada.

Asimismo, ha agregado que Ábalos tenía esos "presuntos negocios" por su cargo dentro del PSOE y que era un "ministro de la máxima confianza" del presidente. En consecuencia, ha augurado que el PSOE trata de "encapsular" esta trama en comportamientos individuales pero para Podemos esto afecta también al PSOE como partido.

"El PSOE y Pedro Sánchez todavía tienen que dar muchísimas explicaciones a este respecto y lo que sí que es lamentable es que esta mácula enorme de corrupción se cierre sobre el Gobierno", ha apostillado.