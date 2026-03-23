Podemos dice que Irene Montero y Rufián hacen "muy buen equipo", pero evita hablar de alianzas

1071779.1.260.149.20260323122116 Archivo - Irene Montero e Ione Belarra, charlando en el Congreso con Gabriel Rufián - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que la 'número dos' del partido morado, la eurodiputada Irene Montero, y el portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, forman un "muy buen equipo", pero ha evitado hablar de posibles alianzas entre ambas formaciones para las próximas elecciones generales.

"Yo creo que tanto Irene como Gabriel hacen un muy buen equipo", ha explicado Fernández en rueda de prensa en la sede de Podemos. "Son dos personas capaces de hacer lo que hay que hacer para parar en los pies a la derecha y a la ultraderecha y para hacer que la izquierda esté fuerte y también son dos personas capaces de dar esperanzas a la gente de izquierdas", ha añadido.

Pero ha evitado responder a si el coloquio que ambos van a protagonizar en Barcelona el próximo 9 de abril puede ser el embrión de una alianza entre ambas formaciones.

Según ha explicado, Podemos lleva "mucho tiempo" diciendo que España necesita "una izquierda verdaderamente fuerte, una izquierda transformadora, que no solamente consiga parar los pies a la derecha y a la ultraderecha, sino que consiga poner en marcha medidas que protejan a la gente".