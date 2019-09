Podemos Euskadi dice que el partido está "muy asentado" y Errejón tendría "difícil espacio para competir"

Publicado 24/09/2019 12:03:16 CET

BILBAO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha afirmado que Elkarrekin Podemos tiene "un espacio muy asentado" en Euskadi y, por tanto, una candidatura del partido de Iñigo Errejón tendría "difícil espacio para competir". Asimismo, ha opinado que sería "raro que un partido en Madrid viniera y se presentase sólo en Vizcaya para sacar votos".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el dirigente vasco de Podemos se ha pronunciado de este modo en relación a la posibilidad de que la formación de Iñigo Errejón presente una candidatura en Vizcaya a las próximas elecciones del 10 de noviembre.

Tras precisar que, "a día de hoy, todo está en el terreno de la especulación", se ha mostrado convencido de que Elkarrekin Podemos, una coalición que "funciona", tiene "un espacio muy asentado" en Euskadi y, por tanto, "hay difícil espacio para competir contra esa marca".

Además, ha señalado que le parecería "raro que un partido en Madrid viniera y se presentase sólo en Vizcaya para sacar diputados allí, sobre todo alguien a quien se le entiende una sensibilidad plurinacional".

"A día de hoy, nosotros estamos pensando en hacer nuestro trabajo, que es explicar a la ciudadanía lo que ha pasado en estos últimos meses, qué es lo que proponemos para después del 10 de noviembre, y hacerlo lo mejor posible", ha afirmado.

Para Martínez "dividir el voto siempre es negativo", pero ha subrayado que el hecho de que una nueva fuerza política entre a competir "no siempre divide el voto", sino que depende "mucho" del territorio, de los escaños en juego o de lo "asentada" que esté la formación.

Respecto a la afirmación de que Ahora Madrid pretende restar abstenciones, ha opinado que es "algo difícil de ejecutar", pero ha afirmado que, "si ese es su objetivo, me parece legítimo" y, si eso sucediera, "habría una menor división de voto". En todo caso, Elkarrekin Podemos aspira a lograr "no sólo que la abstención no crezca, sino que recupere votos de la abstención que pudo haber".

Por otro lado, ha explicado que, "en principio", su formación no va a modificar sus candidaturas respecto a las elecciones del 28 de abril, "a falta de una confirmación oficial" porque se trata de una decisión que corresponde a la dirección estatal. Asimismo, ha anunciado que hará una campaña centrada en que "lo que busca la gente no es la crispación", sino "soluciones, diálogo y ser constructivos y austeros".

Martínez ha insistido, por otra parte, en que a él le habría gustado que "hubiera gobierno y no se repitieran las elecciones". Además, ha augurado que, tras el 10 de noviembre, la posibilidad de que Pedro Sánchez intente gobernar con Cs es "una previsión bastante posible" porque el líder socialista "tampoco ha ocultado nunca su vocación de pactar con Cs entendiéndolos como una formación de centro", algo que él pone "en duda".

Según ha indicado, "ya pasó en 2016" y, en esta ocasión, no ha sucedido porque "Albert Rivera no le ha dado oportunidad". "Y en cuanto la ha tenido, casi se echa a sus brazos", ha criticado.

Preguntado por la postura de Unidas Podemos durante las negociaciones para la posible conformación de gobierno, ha admitido que, "cuando uno negocia, siempre comete errores" y ha considerado que, "por muy buena que sea la propuesta, es imposible evaluar con confianza una propuesta cuando llevas 48 horas sentado a una mesa". Por ello, ha afirmado que "nos teníamos que haber encontrado esa oferta después" y ha dicho no entender por qué no ha sucedido así.

"Lo de julio fue una cuestión que tiene más que ver con cómo construyes la confianza en lo que van a ser futuros socios de gobierno y con cómo quien debía haber sido presidente se tiró un mes y pico sin mover un dedo", ha apuntado.