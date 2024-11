Podemos exige a Sánchez explicar si cesó a Ábalos porque conocía sus actuaciones "al margen de la ley" en el caso Koldo

Advierte de que no apoyará los Presupuestos si son de "maquillaje" y no asuma las exigencias morados

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explique públicamente si cesó al exministro José Luis Ábalos en julio de 2021 porque tuvo conocimiento de sus presuntas actuaciones "al margen de la ley" en la trama 'Koldo'.

"Nosotras y la gente merece saber la verdad", ha lanzado durante la comparecencia del Jefe del Ejecutivo en el Congreso para explicar la gestión del Gobierno en la DANA, para recalcar que las explicaciones por este caso son necesarias.

Belarra ha recalcado que su formación "no va a valorar" las gravísimas acusaciones contra cargos del PSOE por parte del supuesto 'conseguidor' de la 'trama Koldo', el empresario Víctor Aldama, hasta que no presente pruebas. Es más, ha reivindicado que pese a que podría sacar "rédito electoral" por ello, como hizo en su día el PSOE cuando Podemos fue acusado sin pruebas en otras causas, no lo van a hacer porque "no son iguales" que los socialistas.

PIDE QUE EL PSOE COMPENSE EL DINERO ROBADO DE SUS "CORRUPTOS"

Sin embargo, ello no les impide ver la gravedad del caso Koldo que salpica al PSOE y, además de explicaciones, demanda a Sánchez que garantice también para "cuidar" el bloque progresista en el Congreso que el PSOE va a devolver con su patrimonio "todo el dinero que se llevaron sus corruptos". "Ustedes los eligieron (a los corruptos), no los eligieron los españoles", ha sentenciado.

La líder de Podemos ha desplegado un discurso muy duro ante el presidente, al reprocharle que el Gobierno tiene la "hoja de servicios en blanco" y, lo que es "peor", cuando actúa hace lo mismo que desplegaría el PP, como los avales a jóvenes para hipotecas o desplegar un pacto bipartidista para renovar el Consejo General del Poder General (CGPJ).

En este punto, la diputada morada en el Grupo Mixto ha hecho un inciso para proclamar que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco debería ser sancionado por "clasista" por deslizar a su juicio que "una persona que ha sido cajera no puede ser ministra", en alusión a la exministra Irene Montero.

CRITICAS AL GOBIERNO: HAY QUE CAMBIAR EL RUMBO

Acto seguido, Belarra ha señalado que España necesita nuevos Presupuestos Generales del Estado para "corregir el rumbo" de la investidura, con vistas a mirar de nuevo "a la izquierda" y le ha advertido de que si opta por hacer unas cuentas públicas de "maquillaje", no podrá contar con el voto a favor de Podemos.

En cambio, ha prometido que sí contarán con su apoyo si bajan por ley un 40% o rompe relaciones con los "genocidas" de Israel, en vez de optar por unos Presupuestos de mero "retoque social" que a la larga serán una ""alfombra roja" para que PP y Vox recalen en la Moncloa.

Luego, ha denunciado que es "indefendible" que el PSOE se presente en España como el "freno" a la ultraderecha" y acepte sus votos en Europa para que Teresa Ribera pueda ser comisaria europea.

EL PP DE LA "CORRUPCIÓN" NO DEBE GESTIONAR NI UN EURO DE LAS AYUDAS

Respecto a la DANA, Belarra ha reprochado a Sánchez que es un "error" de querer aplicar un "cierre bipartidista" a esta crisis, dado que no es coherente pedir la dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón, y darle apoyo a sus presupuestos sin siquiera mirarlo. A su juicio, los socialistas optan por votar a favor a las cuentas de Mazón mientras el PP le da apoyo a unas ayudas "claramente insuficiente" en el decreto de medidas ante la DANA.

La secretaria general de Podemos ha demandado iniciativas, como condonar hipotecas y alquileres a los afectados, y garantizar que el PP "de la corrupción" no gestiona "ni un euro" de las ayudas en Valencia, al denunciar que se han adjudicado ya contratos a empresas salpicadas por la trama Gürtel. "Si el PP nos engaña una vez, es culpa del PP, pero si nos engañan dos veces es culpa nuestra", ha espetado.

Además, Belarra ha tildado de "asqueroso" el discurso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de hoy al estar "lleno de mentiras" sobre la gestión "homicida" de Mazón, de la que es el último responsable.