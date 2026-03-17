Podemos exige a Sumar reflexionar sobre su papel en el Gobierno y su inacción frente al alza de PP y Vox

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante el acto de cierre de campaña electoral de Podemos en Castilla y León, a 13 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al resto de partidos de la izquierda alternativa, en especial a las formaciones de la coalición Sumar, que reflexionen sobre su papel en el Gobierno tras el varapalo electoral del conjunto del espacio en las elecciones de Castilla y León.

De esta forma, ha responsabilizado al Gobierno y su inacción de la subida de PP y Vox, al espetar que es una "fábrica de hacer crecer a la derecha y a la ultraderecha".

"Creo que tenemos que hacer una reflexión en general, desde todos los espacios de la izquierda, sobre cuáles son las razones por las que hemos llegado hasta aquí. Y es que la izquierda ha perdido su capacidad de transformación después de la operación Sumar", ha apostillado en rueda de prensa en el Congreso.

Este lunes el coportavoz de su partido, Pablo Fernández, apuntó que su partido abría en próximas fechas una reflexión sobre su rumbo estratégico tras el duro resultado de los comicios del 15M, aunque Belarra ha enfriado que las conclusiones se conozcan pronto y ha retado al resto de partidos son los que también tienen que repensar su deriva.

EL GOBIERNO ES EL QUE SIEMBRA EL CALDO DE CULTIVO

Bajo su criterio, el momento es "muy crítico" porque en medio de una "ola reaccionaria gravísima" PP y Vox avanzan y es el "bloque" que acumula "más poder" cada vez que se abren las urnas, como se ha visto en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Y en este contexto ha afirmado que Podemos "va a estar donde ha estado siempre" que es alertar de que el Gobierno está sembrando el "caldo de cultivo" para el crecimiento de la derecha por su "inacción", al no tomar medidas contundentes en materia de vivienda. También ha reiterado su denuncia de que el Ejecutivo está inmerso en un rearme "criminal".

"Esa es la realidad y van a encontrar a Podemos donde lleva todos estos años, que es trabajando para que la izquierda en España recupere su capacidad de transformación", ha insistido para añadir que cuando Podemos estaba en el Gobierno había medidas ambiciosas y eso la gente lo "echa de menos".

LO QUE URGE ES RECONOCER QUE EL GOBIERNO NO SACA A LA GENTE A VOTAR

Es más, ha lanzado que es "urgente reconocer que un Gobierno en el que solo manda el PSOE y que hace solo lo que dice Pedro Sánchez" pues da "muchos titulares y discursos grandilocuentes", pero a la hora de la hora" no toma las medidas que tiene que tomar y no saca a la gente a votar para cambiar las cosas".

Belarra ha destacado que el reto es "poner en pie" a la izquierda y que su partido está siempre en construir las candidaturas más amplias posibles, como hizo en Extremadura con IU y que logró buen resultado pese que el bloque de PP y Vox también crecieron.

Fuentes de la formación morada han agregado que no hay que esperar conclusiones en el corto plazo respecto a la reflexión del rumbo estratégico del partido y que en Andalucía la situación no ha cambiado, al insistir en que las decisiones corresponden a la dirección autonómica.

Asimismo, insisten en que la reflexión principal del desplome de la izquierda tienen que centrarse en los efectos negativos de la acción del Gobierno y que parte de la izquierda haya asumido los postilados del PSOE. Ponen por ejemplo paradigmático el respaldo al envío de una fragata en Chipre en plena guerra de Irán, cuando la posición correcta era oponerse.