Mónica García defiende el papel de Sumar en el Ejecutivo: "Va a haber Gobierno para rato"

La ministra de Sanidad, Mónica García, comparece ante la Comisión de Sanidad para explicar los cambios en la convocatoria anual de formación especializada, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). La comparecencia se produce tras una convocatoria FSE ma - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha defendido la continuidad de los partidos de Sumar en el Gobierno, al destacar que están fomentando las medidas más transformadora del Ejecutivo y abanderan la protección de los inquilinos de cara al nuevo escudo social.

En declaraciones a los pasillos del Congreso tras asistir a una jornada, García ha asegurado que no hay ningún debate interno sobre la salida de Más Madrid u otros partidos del socio minoritario del Ejecutivo, tras el mal resultado de la izquierda en los comicios de Castilla y León.

Por tanto, ha proclamado que habrá "Gobierno para rato" y que las formaciones que "no son el PSOE" están dentro para impulsar las medidas progresistas que requiere el país.

"Estamos en este gobierno para impulsar las medidas más transformadoras, estamos en este Gobierno para poner encima de la mesa, por ejemplo, que dentro del escudo social esté incorporada la vivienda y la protección de los inquilinos y la protección de los ciudadanos frente a esta incertidumbre que nos ha traído las derechas y las ultraderechas internacionales", ha argumentado.

EL ARRAIGO TERRITORIAL ES CLAVE

Por otro lado, ha opinado que el resultado en los comicios del 15M no tiene que ver con la cuestión de la división electoral sino que ya se ha demostrado que solo los partidos con implantación territorial tienen buenos resultados a nivel de elecciones autonómicas.

García ha puesto de ejemplo el caso de Más Madrid, que obtiene mejor resultado que el PSOE y dispone de un 20% del total del electorado en la región.