Podemos insiste en celebrar primarias abiertas y anima a Colau a presentarse si quiere ser candidata de la izquierda

Archivo - El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha redoblado la apuesta de su formación de celebrar primarias abiertas para confeccionar una candidatura de izquierdas a las elecciones generales y ha animado a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau a presentarse a ellas si quiere regresar a la primera línea política y ser candidata.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa cuestionada por si el perfil de Colau gusta en Podemos como referente electoral para un frente amplio, una vez que la exregidora de la ciudad condal dijera que está abierta a volver a la política formando parte de un frente amplio en la izquierda, lo que incluiría a los partidos de Sumar y a los morados.

Fernández ha desgranado que su partido ya ha formulado una propuesta para intentar una confluencia de partidos, como son las primarias abiertas a toda la izquierda, y que la exministra de Igualdad y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ya ha expresado que quiere presentarse y dar ese paso adelante.

"En lo que nosotros planteamos se puede presentar cualquier persona. Así que si Ada se quiere presentar a las primarias, pues bienvenido sea", ha zanjado.