Podemos e IU apoyan a los docentes encerrados en el Circulo de Bellas Artes para exigir el embargo de armas a Israel

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos e IU han manifestado su apoyo a los 50 docentes que se encuentran encerrados en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con la finalidad de pedir al Gobierno el embargo de armas a Israel.

La eurodiputada y número dos del partido morado, Irene Montero, ha loado esta iniciativa desplegada por estos profesores, que forman parte del movimiento denominado 'La educación contra el genocidio".

"Aunque el Gobierno crea que nos tragamos sus falsos titulares, la mayoría sabe que el Gobierno comercia armas con Israel. Basta de complicidad con los genocidas. Todo el apoyo", ha escrito la exministra de Igualdad en la red social 'X'.

Por su parte, el portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago, también ha saludado esta acción de protesta y ha vuelto a demandar la ruptura de todo tipo de relación diplomática y comercial con el Gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu.

De esta forma, ha dado el apoyo de su formación a las reivindicaciones de estos docentes, en especial a la supresión de cualquier intercambio de material que pueda ser utilizado en el "genocidio" contra el pueblo palestino.

Sumar ha reivindicado durante todo el verano que en el mes de septiembre el Congreso tiene que aprobar la proposición de ley para formalizar el embargo de la compraventa de armas a Israel.