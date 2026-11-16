Podemos llama a votar "con valentía" ante un sistema que "no da más de sí" en su 'spot' de campaña

1134414.1.260.149.20261116185635 La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, durante la presentación de la candidatura de Podemos a las elecciones generales del 29N, en la sede de Podemos, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha presentado este martes el 'spot' de campaña de Podemos para los comicios del 29 de noviembre en el que llama a la ciudadanía a votar "con valentía" ante un sistema que "no funciona" y "no da más de sí".

El vídeo, que ha compartido la formación morada a través de sus redes sociales, se centra en "denunciar la subida de los precios y apelar a la movilización en las calles" para poder "hacer política con valentía".

A través del mismo, la candidata de Podemos traslada que la política debe servir para "recuperar las cosas más básicas" y apunta a la subida de precios de la vivienda, los carburantes o la cesta de la compra como los principales problemas de la gente. "No todo puede ser negocio", añade Montero.

Ante esta situación, Podemos llama a "tomar las calles" para recordar que el poder reside en el ciudadano y que "las casas son para vivir". "Sabemos lo que tenemos que hacer para que no se sigan quedando con todo", apunta el vídeo, que además incluye imágenes de las recientes acampadas por la vivienda. "Política, hagámosla sin miedo, con valentía", concluye Montero.