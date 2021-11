Podemos loa el papel de Yolanda Díaz para derogar la reforma laboral y solo contempla cumplir el acuerdo de gobierno

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Sofía Castañón, ha manifestado su plena confianza en la labor de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para completar la derogación de la reforma laboral y no contempla ningún escenario que no sea el cumplimiento del acuerdo de gobierno.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa en la Cámara Baja al ser cuestionada sobre, si con el compromiso explicitado ayer por el Gobierno para derogar la reforma laboral, su espacio político da por zanjado el choque con su socio de coalición sobre esta materia.

Al respecto, Castañón ha enfatizado que tiene "plena confianza" en el trabajo de Díaz pues dado que su capacidad para lograr consensos es "alta", junto a la "contundencia" para saber negociar con los agentes sociales de cara a "acabar con los aspectos absolutamente lesivos" del marco laboral que aprobó en 2012 el PP.

Por tanto, la parlamentaria de la formación morada ha señalado que "todo debe quedar clarificado" a la hora de acometer el desmontaje de la reforma laboral y está segura de que se hará lo comprometido en el acuerdo de gobierno.

"No vemos un escenario donde no vaya a darse el cumplimiento del acuerdo de gobierno", ha apuntado para destacar que no solo es el compromiso de los dos partidos que forman el Ejecutivo, sino también del bloque de investidura.