Podemos pide al juez que incorpore a 'Kitchen' los audios de las conversaciones entre Villarejo y Cospedal

Cree que la exministra podría haber participado en la "fabricación" de pruebas contra el partido y sus líderes

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que incorpore a 'Kitchen', la pieza sobre el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, los audios de las conversaciones entre el comisario José Manuel Villarejo y la ex dirigente 'popular' María Dolores de Cospedal al considerar que esta podría no solo haber conocido sino participado en las presuntas maniobras para "fabricar" pruebas contra el partido y sus líderes.

En un escrito de este mismo miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación 'morada' se refiere a un audio difundido el pasado 7 de julio por 'El País' que refleja una conversación que Villarejo y Cospedal habrían tenido el 5 de mayo de 2017 en relación al denominado 'Informe PISA', donde el comisario ofrece "un tema de la hostia contra Podemos" a la entonces ministra de Defensa y ésta responde que lo quiere porque "es una bomba".

Para el partido político, estos audios "tienen una evidente relevancia en cuanto a la posible participación y conocimiento de los hechos investigados en la presente causa de María Dolores de Cospedal", que estuvo imputada por el presunto espionaje a Bárcenas pero finalmente quedó fuera de la lista de once procesados que encabeza el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz.

Durante sus declaraciones en sede judicial, Cospedal reconoció haberse reunido con Villarejo pero restringió esos encuentros a meros contactos informativos, negando que le encargara cometido alguno o le pagara por ello. El instructor estimó que no había indicios contra ella, enmarcando las citas con el comisario en el derecho de reunión, y archivó provisionalmente la causa para la ex secretaria general del PP.

Podemos alega que, del contenido de los audios conocidos ahora, "se deducen con total nitidez prácticas reiteradas y sistemáticas de órganos policiales dependientes del Ministerio de Interior de 'fabricación' de información falsa contra el partido político y sus dirigentes, para su posterior divulgación en determinados medios de comunicación".

A lo que suma que "en varias de esas conversaciones Villarejo presuntamente pone en conocimiento de la entonces ministra de Defensa unas supuestas pesquisas llevadas a cabo por determinados mandos policiales, al margen de todo control judicial, consistentes en fabricar informes y pruebas falsas con las que 'les buscamos la ruina' a Podemos y a varios de sus dirigentes".

Asimismo, destaca que "en dichas conversaciones se alude además a que esa información falsa, 'mal montada', todo 'demasiado burdo', es después suministrada desde esas mismas instancias policiales a determinados medios digitales, todo ello con el indisimulado objetivo de desprestigiar a rivales políticos en un contexto de contienda electoral", mencionando en este sentido las grabaciones publicadas sobre los encuentros de Villarejo con el periodista Antonio García Ferreras.

Podemos subraya que se trata de "hechos extremadamente graves, y que sin duda tienen una evidente conexión con la presente causa", de los que "podría haber tenido conocimiento y participación tanto Cospedal, extremo que es difícilmente discutible a la vista del contenido de dichos audios, como Fernández Díaz, en su condición de ministro de Interior y de quien dependía jerárquicamente toda la estructura policial encargada de fabricar la falsa información".

"EVIDENTE RELEVANCIA" PARA LA CAUSA

El partido liderado por Ione Belarra llama la atención sobre el hecho de que todas estas conversaciones grabadas no consta que formen parte del acervo probatorio de 'Kitchen', en particular, ni del 'caso Villarejo', en general, "a pesar de la evidente relevancia para el objeto de la investigación".

Por ello, reclama al juez que aclare por qué no están incluidas e "identifique la exacta localización y el soporte en el que pueden encontrarse dichos audios entre el material incautado en la presente causa, a fin de proceder, en caso no haberse efectuado ya, a su inmediata desencriptación e incorporación y puesta a disposición a todas las partes".

Asimismo, solicita al magistrado que determine "si hay más material que aún desconocemos que se encuentre pendiente de incorporación a la causa, de análoga relevancia a la que hemos conocido a través de las filtraciones a los medios de comunicación, y que esté en posesión de la unidad policial de apoyo al juzgado, para proceder igualmente a su inmediata desencriptación, incorporación y puesta a disposición a todas las partes".