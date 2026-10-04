Podemos plantea en el Congreso convertir a Ceuta en comunidad autónoma y aumentar los recursos que recibe del Estado

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha registrado en el Congreso una iniciativa con la que propone avanzar hacia la conversión de Ceuta en una comunidad autónoma para garantizar la plena igualdad territorial y política y aumentar los recursos que recibe del Estado.

En su proposición no de ley, que someterá a debate y votación de la Comisión de Asuntos Exteriores, la formación morada emplaza al Gobierno a impulsar la plena integración de Ceuta en España, para lo cual propone que pase de ser una ciudad a una comunidad autónoma, conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Quinta y los artículos 137 y 144 de la Constitución.

Podemos sostiene que la singularidad institucional derivada del Estatuto de Autonomía de Ceuta que le otorgó la condición de ciudad autónoma está permitiendo a Marruecos "alimentar sus pretensiones" sobre este territorio y que su conversión en comunidad autónoma sería "la culminación lógica" del proceso iniciado en 1995.

En este sentido, el partido que lidera Ione Belarra también plantea al Gobierno la necesidad de promover la plena integración de Ceuta en la UE, revisando su actual régimen especial y eliminando las excepciones que impliquen un tratamiento diferenciado respecto del resto del territorio español.

PERMANENTE APOYO A CEUTA

En concreto, propone incorporar a Ceuta al territorio aduanero de la UE y su integración en la Unión Aduanera, crear un mecanismo europeo permanente de apoyo a Ceuta como frontera exterior de la Unión y reforzar su acceso a fondos europeos de cohesión, infraestructuras, migración, seguridad y desarrollo económico dándole tratamiento similar a una región ultra periférica.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, Podemos también aboga por que el Gobierno aumente "de forma estable" los recursos humanos y materiales que el Estado destina a Ceuta, y establezca además mecanismos de coordinación y alerta temprana que permitan anticipar situaciones de presión extraordinaria sobre la frontera.

En este sentido, defiende que se abran vías "legales y seguras" para migrar y solicitar protección internacional, que se recupere el control soberano de la frontera española poniendo fin su externalización, y que se revisen los acuerdos de cooperación migratoria, policial y económica con Marruecos, "condicionando cualquier cooperación al respeto de la soberanía española, los derechos humanos y el principio de reciprocidad".

También sugiere al Gobierno recuperar una política exterior española "autónoma" en el Magreb, así como garantizar transparencia y control democrático sobre la crisis de Ceuta, haciendo públicos los informes de inteligencia, policiales y militares relacionados con las circunstancias que precedieron y acompañaron a la entrada de inmigrantes, garantizando el control parlamentario y la depuración de responsabilidades que pudiera corresponder.