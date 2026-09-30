Podemos prevé reunirse este jueves con el Sindicato de Inquilinos para definir su voto ante los decretos de vivienda

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos se reunirá el jueves por la mañana con el Sindicato de Inquilinos de cara a definir el sentido de su voto a los dos decretos de vivienda que se someterán a convalidación del Congreso, dado que ligará si los apoya o no en función del criterio que marque este colectivo.

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha manifestado que su formación es una "herramienta" de la movilización social y mantiene aún la incógnita sobre la postura que adoptarán los cuatro diputados morados de cara el Pleno del viernes.

Mientras, ha insistido en demandar al Ejecutivo retire ambos textos y apruebe un único decreto, que incluya las actuaciones para avanzar hacia el contrato indefinido de alquiler.

En sendas entrevistas en la 'Cadena' Ser y 'TVE', así como en el Pleno del Congreso, ha advertido que este troceo de decretos es una "trampa" del Gobierno al percibir que el que tiene "más probabilidad de salir" es el texto "más light" frente al otro que incluye la prórroga automática de contratos de alquiler, que es más ambicioso.

Cuestionada sobre qué votará su formación, la líder de Podemos ha evitado concretar al reseñar que esto no tiene tanta importancia como el hecho de que las movilizaciones por el derecho a la vivienda van a continuar al menos hasta el próximo fin de semana.

GOBIERNO DE "TITULARES"

Lo importante, a su juicio, es esa protesta social y no lo que ocurre en el Congreso con unas instituciones que "no están a la altura" de lo que está demandado la sociedad civil. De hecho, ha recriminado que el Gobierno, al trocearlo, da "migajas" a la gente y dic que eso "no va a colar" esta vez.

"Esta vez las trampas del Gobierno, los titulares, el maquillaje, ya no va a colar y que la gente se va a seguir movilizando hasta que consiga lo que necesita este país, que es que terminemos con la especulación y con el negocio de la vivienda", ha agregado Belarra, quien insiste como medidas efectivas en expropiar inmuebles a fondos buitre y bajar por ley el precio del alquiler.

De esta forma, ha denunciado que el PSOE, a su juicio, no está de acuerdo en el fondo con los contratos de alquiler indefinido, porque lo ha dicho "un montón de veces" en el Congreso, y que ahora mismo su reivindicación es que se retiren los decretos y se traiga uno solo con medidas más ambiciosas. "El trágala hay que hacérselo a Junts a quienes defienden a los rentistas", ha agregado.

En el seno de la formación tiene claro que la premura de votar estos decretos en 48 horas es para presionar a los grupos.