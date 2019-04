Podemos quiere obligar a los "grandes tenedores" de vivienda a que saquen su stock al mercado

Publicado 04/04/2019 14:13:41 CET

Crearán un Centro Nacional de Robótica Aplicada para "impulsar el proceso de digitalización" en el país

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, ha señalado este jueves que la formación plantea obligar a los "grandes tenedores" de viviendas a sacar el stock al mercado como medida para pinchar la burbuja de los precios del alquiler en zonas tensionadas de las grandes urbes, por medio de una regulación que impida que existan pisos cerrados por especulación.

En un desayuno informativo en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Álvarez ha circunscrito esta medida a "grandes tenedores que tienen diez, veinte, treinta pisos cerrados", y ha abogado por crear esa regulación que impida esta situación de "especulación con el valor de la vivienda". Ha matizado que de momento desde Podemos están valorando como llevarlo a cabo y que lo incluirán en el programa electoral.

En cualquier caso, ha insistido en que se deben adoptar medidas urgentes en materia de vivienda, y ha indicado que tras pasar de 40 a 80 millones de turistas, la fisionomía del sector ha cambiado. A juicio de Álvarez, ha habido un exceso de ladrillo enajenado comprado por actores que buscan rentabilizar su inversión y que provoca "que la tensión sea muy fuerte".

PONE COMO EJEMPLO EEUU Y VIENA

No obstante, ha añadido que lo prioritario "no es controlar precios", sino ir hacia el alquiler social, "como ocurre en la ciudad de Viena", para garantizar certezas en los alquileres. "La emancipación es complicada con estos precios que suben drásticamente", ha añadido, para matizar que se debe establecer un índice de precios para que si la regulación no es efectiva sí se garantice que no se den subidas drásticas. "No sé si es intervencionismo, pero en estados de EEUU está funcionando", ha apostillado.

Por otro lado, durante el desayuno, en el que ha desgranado el programa económico de la formación morada cuya medida estrella es lanzar un 'new deal verde' que posibilite la transición ecológica del país, Álvarez ha avanzado que crearán además un Centro Nacional de Robótica Aplicada para "impulsar el proceso de digitalización" en España y garantizar que ocurra.

Según ha explicado, España llegó tarde a la revolución industrial hace 200 años y desde Podemos no quieren que ocurra igual con el cambio tecnológico que supone la digitalización. Para Álvarez es fundamental que esa digitalización redunde en beneficio de la sociedad.

Este centro de robótica sería impulsado desde el banco de inversión público que pretenden crear, y además trabajarán en garantizar que en el nuevo marco de relaciones laborales que se genera, la precariedad "no sea sinónimo de digitalización".

"No debe generar relaciones laborales precarias como la de la economía de plataformas hasta ahora, (...) debe haber una nueva regulación laboral para que no se produzcan casos como los de los 'riders' que esperan un mensaje para poder trabajar", ha puntualizado, para añadir que esa realidad se parece más "a la de los jornaleros de hace cien años que a un trabajo decente".

SALTOS DE AGUA Y MADRID CENTRAL

Por otro lado, Álvarez ha señalado en relación a la política hídrica de su formación, que son partidarios de las conexiones, pero apuntan que revisarían y estudiarían algunas con detenimiento (sin especificar más). Ha añadido que a medida que avance la desertificación en el país, se crearán "problemas de confrontación de unos territorios con otros" por las conexiones, motivo por el que, a pesar de que no se niegan a ellas, deben tratarse "con cuidado".

En este sentido, avanza que ven con reparos la creación de nuevas presas que regulen el caudal de los ríos y apunta a que las plantas hidroeléctricas deben regresar a manos públicas a medida que terminen los periodos de concesión. Así, aboga por lograr energía por vías diferentes al del salto de agua.

En cuanto al reto de la reducción de las emisiones contaminantes en las grandes ciudades, desde Podemos ven como un ejemplo a seguir la creación de Madrid Central por parte del Ayuntamiento de Manuela Carmena, y ha apuntado que otras ciudades deben tomar nota. "La experiencia de Madrid evidencia que reduce la contaminación y es una garantía de mejora de la salud pública", ha resaltado.

A medio y largo plazo sin embargo, Álvarez apuesta por llevar el transporte hacia las cero emisiones sin perder la oportunidad de que el país transforme su producción de vehículos hacia los eléctricos. Esto y el fomento del transporte colectivo frente al individual "paliará problemas", y ha añadido que en el corto plazo, el cambio del reparto de la 'última milla' hacia el GLP haría reducir emisiones antes de que llegue la implantación generalizada del vehículo eléctrico.