Podemos reafirma ante Sánchez su oposición frontal a subir el gasto en defensa y ve la legislatura en fase "crítica"

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su oposición frontal al incremento del gasto imposible y ha denunciado que es "imposible" hacerlo sin recortes al gasto social, tanto ahora como en el futuro, lo que supone llevar la legislatura a un punto crítico.

Belarra, que ha acudido a Moncloa con una camiseta con el lema 'No a la guerra' para su cita con Sánchez, ha salido del encuentro con la impresión de que el Gobierno "no tiene la más mínima intención" de someter la inversión en defensa a una votación en el Congreso.

La diputada morada ha inferido que este encuentro, dentro de la ronda del presidente con grupos políticos, es una reunión meramente informativa y no percibe "ninguna voluntad negociadora" del Gobierno en esta materia, lo que es una "mala noticia para la democracia".

No obstante, ha especificado que no renuncia a convencer a Sánchez de no elevar el gasto en defensa, si bien ha desgranado que será difícil alcanzar acuerdos con un Gobierno con el que tienen una discrepancia ideológica tan profunda.

A su juicio, la legislatura está en "punto crítico" y ha alertado a Sánchez de que entrar en una "deriva belicista" implica "cavar su propia tumba", pues entrar en un "régimen de guerra" solo alimenta que la derecha y la ultraderecha puedan llegar a la Moncloa.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))