Podemos reclama al Gobierno acelerar la investigación del accidente y replantearse subcontratar servicios ferroviarios

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reclamado al Gobierno que acelere la investigación sobre el accidente de tren en Adamuz y ataje, determinando pronto las causas del siniestro, la "desconfianza" que ha cundido en la ciudadanía sobre el sistema ferroviario.

También ha instado al Ejecutivo a que se replantee el modelo de liberalización del sector y termine con la subcontratación de tareas de mantenimiento, además de reprochar falta de inversión en materia ferroviaria a la altura del aumento del tráfico ferroviario.

Por ello, ha instado al Gobierno y al ministro de Transporte, Óscar Puente, que se siente con los maquinistas y atienda sus demandas del colectivo, que ha convocado una huelga en próximos días y lleva tiempo exigiendo mejoras en el servicio ferroviario.

En rueda de prensa en la sede del partido, Fernández ha desgranado que su formación es cauta y prudente y esperará al resultado de la investigación para determinar si hay o no responsabilidades políticas en este accidente, dejando claro que así lo exigirán si se demuestra que hay una causa directa en la tragedia con cuestiones de gestión del servicio ferroviario.

CRITICA AL PP Y A LA ULTRADERECHA "CARROÑERA"

De todas formas, Fernández ha apelado al Ejecutivo a que obre con diligencia, transparencia y celeridad para aportar certezas sobre los factores que provocaron el accidente. Es más, ha alertado que la desconfianza que hay entre la ciudadanía, donde entra en juego también la situación que atraviesa el servicio de Rodalies en Cataluña, está siendo aprovechada por la "ultraderecha carroñera" para sus fines políticos.

Al respecto, el dirigente del partido 'morado' ha enfatizado que el PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, ya se han "echado al monte" y trata de "sacar rédito político" de estas "tragedias".

Cuestionado sobre cómo valora la acción del Gobierno tras el accidente, Fernández ha subrayado que es el titular de Transportes el que está asumiendo el primera persona las explicaciones sobre el siniestro con comparecencias constantes ante los medios, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apenas ha dicho nada sobre el suceso de Adamuz.

Fernández ha reiterado que hay aún "incertidumbre" y que el Gobierno tiene que responder con la "máxima premura". Y en este punto ve necesario abrir un debate profundo sobre la liberalización del sector, a la que Podemos se opuso desde el primer momento.

De esta forma, ha apuntado que los sindicatos ferroviarios vienen alertando de que el tráfico de pasajeros se ha triplicado mientras la inversión en el matenimiento no ha subido de manera proporcional. Así, ha criticado que fue el PP el que recortó inversión y ha concedido que el actual Ejecutivo la elevó, pero a niveles que siguen siendo insuficientes.

HAY QUE ACOMPAÑAR A LAS VÍCTIMAS

A su vez, ha instado a poner fin al modelo de subcontratas a empresas privadas, dado que externalizar servicios públicos "nunca es una buena opción".

El coportavoz de Podemos ha proclamado que este accidente ha revelado que el modelo ferroviario español tiene "fallas" y estas vienen del impacto que ha generado la liberalización del servicio de ala velocidad.

Por último, ha recomendado al Gobierno que acompeñe de forma continua a las víctimas para que no se sientan abandonadas como ocurrió con las familias de los fallecidos en el accidente ferroviario de Angrois.