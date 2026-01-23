Podemos reclama al Gobierno aclarar las causas del accidente en Adamuz y revertir la liberalización ferroviaria

1045131.1.260.149.20260123132132 La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto, Ione Belarra, durante la Conferencia en Defensa de la Sanidad Pública, en el Congreso, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Avisa que la derecha quiere sacar rentabilidad de la sensación de inseguridad y ve la privatización del sector un riesgo para la gente

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado que se aclaren las causas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba) con celeridad para atajar que pueda haber sensación de inseguridad y ha reclamado al Gobierno que revierta la liberalización del sector ferroviario, al subrayar que su formación siempre lo vio como un "riesgo".

En declaraciones a los medios en Zaragoza, donde ha acudido para participar en el inicio de la campaña electoral de su formación a los comicios en Aragón, Belarra ha desgranado que este accidente es un "tema complejo" y que es "muy importante en primer lugar poner en el centro a las víctimas y a sus familias".

En este sentido, ha admitido que le preocupa que "no haya una mayor celeridad en aclarar cuáles han sido las causas de este accidente", dado que eso genera, como se está viendo, una "enorme inseguridad" sobre los servicios públicos y, en particular, en el sector privado.

"Eso no puede pasar porque eso es también el caldo de cultivo de la derecha y de la extrema derecha, que intentan rascar votos, como está haciendo el PP, en la inseguridad y en la incertidumbre que sienten los ciudadanos", ha alertado Belarra.

Por tanto, la líder de Podemos ha indicado que toca "justicia, verdad y reparación" y conocer cuanto antes la causa del siniestro, pero también denunciar como ha hecho su partido desde hace tiempo que la "privatización" del sector ferroviario "era un riesgo que no estábamos dispuestas a correr".

"Nosotras hemos estado siempre en contra de la privatización del sector ferroviario y pensamos que es un momento en el que toca repensar esa privatización y creo que sería muy bueno que el transporte público, que es un derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas, estuviera garantizado desde lo público", ha zanjado Belarra.