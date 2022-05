Podemos reclama que es el momento de dimisiones tras el espionaje a Sánchez pero no da nombres aunque apunta al CNI

Pide actuar para recuperar la confianza con socio parlamentarios y exige al PSOE que acceda a una comisión de investigación

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha proclamado que es el momento de "asumir responsabilidades políticas de motu propio" por el "escándalo" de Pegasus, aunque por "responsabilidad" ha eludido "poner nombres propios" de aquellos que deben renunciar a sus cargos. Pero si ha deslizado que es "evidente" que un posible ámbito es el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dependiente del Ministerio de Defensa.

De hecho, ha cuestionado sobre qué valor puede tener una investigación interna ordenada por responsables cuando estaban al mando en el momento que se produjo este espionaje. En consecuencia y para restablecer la "confianza" con la ciudadanía y también con socios de investidura, como es el caso de ERC, ha demandado que el "liderazgo" de las pesquisas y depuración de responsabilidades en los servicios secretos debe llevarse a cabo desde "liderazgos diferentes".

Además, Echenique ha alertado de que "no es descartable" que el espionaje haya procedido de "células" del propio Estado y que con actuaciones para limpiar las "cloacas" no "fortalecería" a la democracia, que en contraposición saldría "debilitada" si este caso "no conduce a nada". "En el país de la Kitchen de Fernández Díaz y Villarejo todo el mundo sabe a qué células me refiero", ha apostillado.

APOYAN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y RECHAZAN QUE SÁNCHEZ COMPAREZCA

En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha denunciado la gravedad de esta brecha de seguridad que afecta al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también ha exhortado al PSOE a que recapacite sobre la solicitud de comisión de investigación en el Congreso, dado que su grupo votará a favor, como paso necesario para reforzar la estabilidad de la legislatura.

No obstante, ha recalcado que se opondrán a la petición de comparecencia del Jefe del Ejecutivo en la Cámara Baja, al entender que "no toca" en este momento y que hay que dar otros pasos a la hora de esclarecer este caso de presunto espionaje.

El dirigente de la formación morada ha subrayado que sería "inconcebible" que no se asumieran responsabilidades de forma voluntaria y ha añadido que es "evidente" que el único organismo, según las informaciones publicadas, que tenía en propiedad Pegasus es el CNI.

Sin embargo, ha destacado que no va a poner "nombres" concretos sobre donde deben recaer renuncias, cuestionado sobre si se refería a la directora del CNI, Paz Esteban, o a la titular de Defensa, Margarita Robles. Eso sí, ha añadido a continuación que ve claro donde se circunscribe ese ámbito.

"Y hasta aquí puedo leer", ha enfatizado para insistir en qué confianza puede merecer una investigación dirigida por los responsables que estaban al frente de la seguridad cuando se ha espiado a Sánchez y otros dirigentes políticos.

De esta forma, Echenique ha alertado de que se ha intervenido mediante Pegasus "nada menos" que el móvil del presidente, que mantiene conversaciones con otros líderes internacionales, mandos militares y con otros ministros del Ejecutivo, que pueden estar en posesión de terceros.

LA COMISIÓN DE SECRETOS OFICIALES NO SIRVE

También ha desdeñado la utilidad de vehicular las explicaciones sobre Pegasus exclusivamente en la Comisión de Secretos Oficiales y, en este punto, coincide con lo ya expresado por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, de que este organismo es "poco probable" que ayude a esclarecer este asunto, dado que está condicionado por la Ley de Secretos Oficiales.

E incluso ha señalado que el PSOE se equivocaría al votar en contra de una comisión de investigación y ha confrontado la "contradicción" en la que ha incurrido el propio titular de Presidencia, Félix Bolaños, que aboga por la comisión de Secretos Oficiales pero en su comparecencia de ayer reveló las pesquisas del Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI y cuanto menos sus informes tiene condición de clasificados.

En consecuencia, ha avalado esa comparecencia del Ejecutivo, que vio pertinente "arrojar un poquito de luz" sobre el alcance del espionaje por este software y que, por tanto, tiene capacidad para desclasificar información que puede "esclarecer este escándalo" dentro de una comisión de investigación parlamentaria.

AHORA ERC ESTÁ "LEJOS" DE APOYAR AL EJECJUTIVO

Sobre si aprecia, como ha dicho su homólogo en ERC, Gabriel Rufían, que la legislatura corre riesgo en caso de no actuar con contundencia, el portavoz del grupo confederal ha aseverado que están comprometidos con el Gobierno y que la coalición se "reforzaría" con más transparencia.

Por tanto, Unidas Podemos va a trabajar en favor de la estabilidad del bloque de investidura, dado que "empatiza" con las formaciones que tiene entre sus filas a "decenas de espiados". En esta línea, ha exhortado a dar pasos adelante y asumir responsabilidades para reconectar con partidos como ERC, que ahora están "lejos" de apoyar al Ejecutivo.

Finalmente y preguntado sobre si sospecha que su terminal móvil ha podido ser intervenido, Echenique ha contestado que en Podemos han sido "espiados" desde que nacieron y que él, personalmente, ha tomado medidas de seguridad, lo que no evita que haya sido "probablemente espiado" con posterioridad visto el "alcance" de Pegasus.



