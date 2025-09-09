Podemos reclama a Sánchez coherencia: Tiene que romper relaciones con Israel si hay un genocidio en Gaza

El diputado del Grupo Mixto Javier Sánchez Serna durante una rueda de prensa anterior a la reunión de la junta de portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Exige garantías de que su plan no es un "anuncio de precampaña" y ve poco realista la propuesta de pedir a la ONU la intervención militar

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "coherencia" para romper relaciones diplomáticas con Israel tras afirmar que el Gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu comete un genocidio del pueblo palestino en la Franja de Gaza.

También ha lanzado que van a estar vigilantes a la letra pequeña del paquete de medidas contra Israel que anunció este lunes, al sospechar que puede quedarse en un "mero anuncio de precampaña" electoral, y ha tildado de poco realista la propuesta del diputado de Compromís Alberto Ibáñez, quien este martes ha planteado pedir a la ONU la intervención militar formada por una coalición de países para proteger al pueblo palestino.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, el dirigente de la formación morada ha exhortado a Sánchez que, si afirma que Israel está cometiendo un genocidio en Palestina, tiene que ser "coherente" y cortar "relaciones diplomáticas con Israel, como está exigiendo la sociedad civil".

"Y si se anuncia un embargo de armas y se anuncia la prohibición del tráfico de armas por tierra, mar y aire de nuestro país, pues hay que ser coherentes y no permitir que ese tráfico de armas siga por la base norteamericana de Rota y Morón, como ayer dejó entrever el Gobierno", ha lanzado respecto a la posibilidad de que Estados Unidos permita el tránsito de material militar a Israel en estas dos bases militares.

¿EMBARGO DE ARMAS SIMBÓLICO O REAL?

Respecto al decreto que se aprobará para formalizar el embargo total de compraventa de armas a Israel, Sánchez Serna ha manifestado que Podemos hasta que no vea que es efectiva esta medida no tiene confianza en el Ejecutivo. Es más, ha exigido que aclare si esta medida tendrá carácter simbólico y ha recordado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo en su día que era difícil de aplicar.

Por tanto, ha exigido al Ejecutivo que aclare los detalles de cómo va a aplicarla y si va a suspender contratos en materia de defensa que, según ha destacado, aún están vigentes con el país hebreo, en vez de los "anuncios rimbombantes" a los que está acostumbrado el Gobierno de Sánchez.

Al igual que hizo ayer diversos miembros de la dirección de Podemos, el diputado ha criticado que el anuncio de medidas contra Israel "deja patente" que el Gobierno "lleva dos años mintiendo". Y ha lamentado que el Gobierno no haya condenado el ataque con un dron a una embarcación de la flotilla rumbo a Gaza en Túnez.

NO SIRVE MANDAR "CASCOS AZULES PARA CUANDO NO QUEDE NADA"

Cuestionado sobre la propuesta de pedir a la ONU la autorización de intervención militar en Gaza, el diputado de Podemos ha expuesto que la mayoría de gobiernos europeos han mostrado su "complicidad" con Israel y que, a su juicio, lo más realista es seguir presionando desde la sociedad civil para exigir que rompan de una vez relaciones con Israel.

De hecho, Sánchez Serna que en el marco de los países que forman parte de la OTAN ya de produce una intervención militar de "apoyo a Israel y al genocidio", dado que Netanyahu no podría mantener su empresa de "exterminio" de la población palestina si no hubiera una relación estable de compraventa de armas con el país hebreo.

Lo de los cascos azules para cuando ya no quede nada (en Gaza), cuando (Israel) haya completado un genocidio y cuando hayan exterminado a todos los palestinos y hecho una limpieza étnica, solamente será lavar la mala conciencia occidental", ha apostillado.