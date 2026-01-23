Podemos se reivindica como la izquierda valiente en Aragón y carga contra PSOE, Chunta y la coalición de IU-Sumar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la candidata a la Presidencia de la comunidad de la candidatura conformada por Podemos y Alianza Verde, María Goikoetxea, durante el inicio de la campaña electoral en Zaragoza. - PODEMOS

Belarra advierte que espera una campaña "dura" contra su partido que "molesta e incomoda" tanto al PP como a socialista

MADRID/ZARAGOZA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha arrancado su campaña electoral para los comicios del 8F en Aragón reivindicándose como la opción de garantías para una "izquierda valiente" en la comunidad con críticas al PSOE, a Chunta Aragonesistas y a la coalición que conforman IU y Sumar.

También ha avisado que espera una campaña dura en estas elecciones contra su formación, al sostener que es la izquierda alternativa eficaz ante la derecha y que también incomoda a los socialistas.

Así lo han trasladado este viernes la secretaria general del partido morado, Ione Belarra, y la candidata a la Presidencia de la comunidad de la candidatura conformada por Podemos y Alianza Verde, María Goikoetxea, durante el inicio de la campaña electoral en Zaragoza.

La cabeza de cartel 'morada' a los comicios ha declarado que arrancan esta campaña con "valentía" y el objetivo de "poner a la izquierda aragonesa en pie" y situar al feminismo en el centro.

Mientras, ha advertido que en estas elecciones hay tres opciones claramente definidas. Una, según ha comentado, es la conformada por PP y Vox que abanderan el modelo de la privatización de los servicios públicos mientras que otra es la conformada por los partidos que aspiran, a su juicio, a que "nada cambie" y donde ubica al PSOE y a los partidos del espacio Sumar, como son IU y CHA.

En contraposición, ha defendido que su candidatura es la opción que "planta cara" desde lo público, con más feminismo y que está volcada en defender la educación y la sanidad públicas, garantizando que si gobiernan no se va a destinar ni un solo euro a conciertos ni privatizaciones.

PODEMOS NO SE DESANIMA ANTE LAS ENCUESTAS

María Goikoetxea ha minimizado los datos de las encuestas que ponen en riesgo que Podemos pueda conservar su presencia en el parlamento autonómico, al replicar que el sondeo que vale es el resultado en las urnas el 8F y ha prometido que su campaña se va "dejar la piel" para movilizar la electorado de izquierdas para ampliar la base social que tiene Podemos. Por ejemplo, ha recordado que en las elecciones europeas se consolidó el voto a su partido.

Mientras, Belarra ha presumido que Podemos es el único partido que "no pide ni un euro a los bancos ni a los poderosos" y que esto les garantiza "manos libres" para defender los principios de izquierda en las instituciones.

PLAN "ULTRA" DE AZCÓN FRENTE A LA PASIVIDAD DE PSOE Y SUMAR

Luego, ha denunciado que el candidato del PP y presidente autonómico, Jorge Azcón, tiene un proyecto "ultra" basado en "regalarle la sanidad pública" a empresas como Quirón y esquilmar recursos naturales de la comunidad en favor de las empresas extranjeras, citanto por ejemplo el proyecto de centro de datos de Microsoft en la región.

Belarra ha criticado que el PSOE y los partidos que le apoyan en el Gobierno central, citando a Chunta e IU y Sumar, han demostrado que "ni quieren ni pueden hacer frente" al auge de los conservadores y la ultraderecha.

Por ejemplo, ha lanzado que la candidata socialista, Pilar Alegría, no puede poner encima de la mesa "ni una sola medida" para defender la educación pública y ha denunciado que el PSOE tampoco tiene iniciativas para atajar la crisis de la vivienda.

La líder de Podemos ha cargado contra los casos de corrupción que han salpicado al PSOE, en alusión a la trama Koldo, y ha advertido que el proyecto del clúster del Maestrazgo tiene una "terrible sombra de corrupción".

LA INACCIÓN DEL GOBIERNO ALIMENTA EL CRECIMIENTO DE LA ULTRADERECHA

Por tanto, ha defendido que es evidente que la izquierda valiente en Aragón la representa Podemos y ha pedido a las bases progresistas en la comunidad que recuerden los avances que ha peleado su partido en este territorio.

Es más, ha asegurado que Aragón necesita a Podemos y a María Goicoechea en las instituciones para defender el feminismo ante un PSOE que concibe este movimiento como un "pin de quita y pon" y que, a la hora de la verdad, lo guarda en "en un cajón".

Belarra también ha advertido que todas las encuestas arrojan un crecimiento de la ultraderecha que, a su juicio, está alimentando la inacción del Gobierno central en política social. Finalmente, ha advertido de que también sospecha que habrá una "campaña dura" contra su partido porque Podemos "molesta e incomoda" tanto a PP y Vox como al PSOE, dado que son el espejo permanente que recuerda a los socialistas que se "pueden hacer las cosas de otra manera".