Podemos replica a Feijóo que el rey emérito debe volver a España, pero para ir a la "cárcel"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha lanzado este jueves que el rey emérito tiene que volver a España, pero para ir a la "cárcel", pues califica a Juan Carlos I de "delincuente fiscal", y le ha vuelto a tachar de "heredero político" del dictador Francisco Franco.

Así se ha expresado en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, en relación a las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha abogado por el regreso de Juan Carlos I al país tras la desclasificación de los documentos sobre el golpe de Estado del 23F.

Belarra ha lanzado que el emérito es un delincuente económico que debería devolver hasta el "último euro que le ha robado a los españoles a costa de representar al país", al que también ha dañado su imagen.

También ha subrayado que, a su juicio, los documentos sobre el 23F "no dejan nada claro" el papel que jugó el antiguo monarca en el golpe de Estado.

"La revelación de todos estos documentos no sólo no me arroja luz, sino que deja muchas más sombras sobre el papel del rey emérito y hay muchas lagunas que podrían indicar en la dirección precisamente contraria", ha apostillado.

Belarra ha insistido en que el emérito debería ser juzgado por presuntas irregularidades fiscales y ha lamentado que o ocurra por la inviolabilidad que le confiere la Constitución, pese a que se le podría encausar dado que aludirían a hechos fuera de su función como Jefe del Estado.

Por su parte, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha ironizado que Feijóo tiene problemas para detectar a los "verdaderos delincuentes" y ha recordado que Juan Carlos I salió de España no por la cuestión del 23F sino ante posibles irregularidades fiscales.