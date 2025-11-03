Podemos reta a IU a decidir si les quiere como aliados en próximas elecciones u opta por mantener el "fracaso" de Sumar

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa para analizar las consecuencias de las protestas propalestinas en la última etapa de la Vuelta a España, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (Espa - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha retado a IU a escoger en los futuros comicios autonómicos, como en Andalucía o en Castilla y León, entre configurar alianzas electorales con Podemos u optar por mantener el "experimento" de Sumar, que ha tildado de "fracaso" y que a su juicio ha sido perjudicial para la izquierda alternativa al PSOE.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa cuestionado por los motivos por los que se mantiene una confluencia electoral con IU en Extremadura, de cara al adelanto electoral del 21 de diciembre, pero no ocurre lo mismo en Andalucía y Castilla y León.

Con ello, ha dejado claro que en esos territorios el problema es que Sumar entra en la ecuación de IU en materia de alianzas y que ante ello es incompatible la presencia de Podemos. En consecuencia, ha exhortado a la formación de Maíllo ha tener que elegir sus aliados y descarta un frente amplio que incluya a Sumar.

"Si IU en Castilla y León y en Andalucía quiere trabajar codo con codo con Podemos para poner a la izquierda en pie, podremos llegar a acuerdos; o si quiere continuar con el proyecto Sumar, que yo creo que se ha demostrado que es un fracaso total y que ha perjudicado muchísimo a la izquierda de este país. Yo creo que llega el momento en el que tiene que elegir y tomar una decisión", ha lanzado.

De hecho, Fernández ha criticado que ahí donde está presente Sumar, como en el caso del Gobierno central, la postura es de subordinación al PSOE y la deriva es que los votos de la izquierda alternativa solo han servido para políticas conservadoras.

EL MODELO DE UNIDAS POR EXTREMADURA

En contraposición, el dirigente 'morado' ha reivindicado que Unidas por Extremadura es una coalición que pone a la "izquierda alternativa en pie", ha tenido buen funcionamiento y resultados en los muchos años en los que lleva en marcha y puede ser la alternativa para desbancar al PP, al augurar que el PSOE no será capaz de ello porque su candidato, Miguel Ángel Gallardo, está procesado.

Aparte, ha defendido que esta confluencia entre Podemos y IU a nivel extremeño evoca el antiguo espacio Unidas Podemos, la alianza estatal que forjaron Podemos e IU antes de la irrupción de Sumar y que, según ha resaltado, logró importantes hitos para el espacio de al izquierda alternativa.

También ha informado que en Extremadura habrá una consulta exprés a los militantes del partido para refrendar si concurren junto a IU en estos comicios, que se desplegará del 6 al 10 de noviembre por la premura a la que obliga el adelanto electoral y la necesidad de registrar en plazo coaliciones electorales.