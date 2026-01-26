Podemos tiende la mano a IU para explorar una alianza en CyL pero insiste en que Sumar quede fuera como en Extremadura

Archivo - El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Podemos e IU han logrado romper en Extremadura, con su coalición sin Sumar, la - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado que tienden la mano a IU para intentar lograr una candidatura conjunta de izquierdas a las elecciones de Castilla y León que emule la coalición que forjaron en Extremadura, es decir, sin presencia de Sumar.

No obstante, ha exigido que las conversaciones se lleven con discreción y ha advertido que mostrar las negociaciones a través de los medios de comunicación denota falta de voluntad de lograr un acuerdo.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa este lunes cuestionada por la posición de IU en Castilla y León, que a través de su coordinador autonómico Juan Garcón convocó a los 'morados' a una reunión este mismo lunes para ofrecerles una porpuesta de confluencia.

Se da la circunstancias de que IU ha refrendado recientemente su acuerdo electoral con Partido Verde y Movimiento Sumar mientras que Podemos rechaza que la formación que impulsó la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, entre en la ecuación.

Fernández ha reafirmado que el modelo de alianzas que su partido aspira a revalidar es el de Unidas por Extremadura, la marca de IU y Podemos en esta comunidad sin Sumar.

El dirigente 'morado' ha reivindicado que en Castilla y León hace falta una candidatura "potente", "plural" y "heterogénea" de la izquierda alternativa para tener opciones de cambio político en la comunidad, dado que es "palmario" que solo con el PSOE no hay posibilidad de desbancar al PP del Gobierno regional.

SUMAR MUESTRA TONO CONCILIADOR

Por su parte, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, se ha mostrado conciliadora con los morados y ha enfatizado que su objetivo es lograr candidaturas de unidad con toda la izquierda más allá del PSOE.

En rueda de prensa también en Madrid, ha afirmado que Sumar no cambia "ni una coma" de su posición política, basada en lograr acuerdos amplios entre fuerzas de izquierda para Aragón, Castilla y León, Andalucía y las próximas generales.

También ha señalado que su anhelo es que las alianzas se extiendan a la sociedad civil y que la clave es sucitar ilusión para movilizar el electorado progresista en este ciclo electoral. Por tanto, está a favor que el espacio entre IU, Sumar y el Partido Verde a nivel de Castilla y León se ensanche.