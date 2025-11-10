Podemos traslada su apoyo al fiscal general ante el "evidente lawfare" que cree que está sufriendo

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha ratificado su apoyo al fiscal general, Álvaro García Ortiz, al considerar que el juicio que se está llevando a cabo en su contra es un "evidente caso de lawfare".

"Los verdaderos corruptos y delincuentes, los que se han llevado dinero público a su bolsillo, defraudando o mediante comisiones manchadas de corrupción a cambios de favores a empresas privadas en la Comunidad de Madrid son González Amador, Ayuso y la empresa corrupta y corruptora Quirón", ha manifestado Fernández este lunes en declaraciones a los medios.

Por ello, el portavoz de Podemos confía en que el juicio acabe con la absolución de García Ortiz y se condenen las "corruptelas" de lo que ha llamado "el clan Ayuso", a pesar del apoyo mediático que cree que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid "al comprarles con dinero público a través de publicidad institucional" o "por más jueces que le hagan el trabajo sucio".

Asimismo, ha celebrado que se haya confirmado el procesamiento de González Amador por sus "delitos fiscales ya previamente confesos", justo la semana en la que empezó el juicio al fiscal general del estado.

"Seguramente no era algo que los Ayuso tenía en mente cuando dieron orden a Miguel Ángel Rodríguez de que iniciase con sus bulos todo este desperfecto judicial, que los jueces golpistas reaccionarios atrincherados en el tiburón supremo han hecho posible después", ha añadido.

"Es incuestionable que Madrid sufre a la presidenta más corrupta de Europa y que desde luego esto no lo merecen las madrileñas y los madrileños. Hay que echar a Ayuso en las elecciones del año 2027", ha concluido al respecto.

PIDE ELECCIONES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Por otra parte, Pablo Fernández también se ha manifestado sobre la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, tras su gestión de la dana del año pasado, diciendo que el problema no es él, sino las "políticas criminales del PP y Vox".

En este sentido, cree que lo correcto en la Comunidad Valenciana sería convocar elecciones, criticando las negociaciones que están llevando a cabo PP y Vox para elegir a un nuevo presidente en esa región.

"Es un nuevo ejemplo de cómo Feijóo sigue atándose a la ultraderecha, de cómo Feijóo sigue atándose a Vox para perpetrar políticas negacionistas en cuanto al cambio climático, para perpetrar políticas racistas en la Comunidad Valenciana", ha dicho el portavoz de Podemos.

CRÍTICA AL GOBIERNO POR LA DESIGUALDAD

Pablo Fernández también ha aprovechado su intervención para hacer una valoración sobre los últimos resultados del IX Informe Foessa de Cáritas, que cree que "contradicen y enmiendan a la plana al presidente Sánchez", al mostrar que España "atraviesa un proceso inédito de fragmentación social, desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores".

"El informe revela que Sánchez y su gobierno no solo no han hecho ni una sola política de izquierdas en esta legislatura, sino que además han perdido completamente el contacto con la realidad social. El presidente y sus ministros deberían salir de vez en cuando de las alfombras rojas de Moncloa, de sus ministerios y del Congreso, para algo más que no sea dar un mitin del Partido Socialista", ha argumentado.

Además, ha asegurado que este Gobierno no ha tomado "ni una medida en esta legislatura para luchar contra la especulación o para revertir esa situación de precariedad laboral": "Se ha puesto de espaldas a las clases trabajadoras, a sus necesidades y a sus demandas, y que ha quebrado la confianza de buena parte de los votantes progresistas, allanando el camino al PP".