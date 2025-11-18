Podemos ve "gravísimas" las conclusiones del informe de la UCO sobre Santos Cerdán y reafirma que hay "caso PSOE"

Archivo - La secretaria general de Podemos, Ione Belarra (i), durante un minuto de silencio durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Podemos, Ione Belarra, ha calificado de "gravísimas" las conclusiones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta implicación en la trama Koldo del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

En un mensaje a través de la red social 'X', la también diputada 'morada' en el Congreso ha denunciado que "las mordidas" han sido "la forma de gobierno del bipartidismo" y "eso solo va a cambiar con una izquierda fuerte".

Las nuevas informaciones que vamos conociendo sobre el caso PSOE y que afectan al ex secretario de organización Santos Cerdán son gravísimas", ha apostillado Belarra.

La UCO ha señalado en su último informe sobre el 'caso Koldo' que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su "entorno familiar" se beneficiaron de Servinabar, una de las empresas que habría resultado favorecida con los presuntos amaños de obra pública que investiga el Tribunal Supremo (TS), mediante el cobro de nóminas, alquileres de casas y una tarjeta de crédito.