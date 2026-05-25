Podemos ve "inaceptables" las conductas de Zapatero, propias "de la derecha": "Pinta muy mal. No estamos ante 'lawfare'"

1089990.1.260.149.20260525121528 El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). La comparecencia ante los medios de comunicación se celebra para analizar los resultados de - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha censurado las conductas "inaceptables" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero recogidas en los informes policiales y el auto de imputación, más propias "de la derecha", a la vez que ha vaticinado que la investigación "pinta muy mal" para el histórico líder socialista. "A día de hoy se puede aseverar que no estamos ante un caso de 'lawfare'", ha afirmado.

En una rueda de prensa desde la sede de Podemos, Fernández ha recordado que "hay conductas", como las que investigan a Zapatero en relación con el rescate a la aerolínea Plus Ultra, que "no son tolerables en la izquierda" aunque "sean admitidas, permitidas y jaleadas en la derecha", citando a los expresidentes José María Aznar y Felipe González.

"Lo que apunta a lo hecho por Zapatero está muy mal", ha dicho el portavoz de la formación morada, que ha lamentado comportamientos presuntamente delictivos en referentes "éticos y morales de la izquierda" que "se comportan como la derecha". "Así no se incentiva el voto a la izquierda", ha reprochado.

Fernández ha señalado además que la falta de explicaciones de Zapatero aumenta la "incredulidad" entre las personas de izquierdas. Así, ha reivindicado como "imprescindible" una "izquierda fuerte y transformadora", que "esté limpia de toda sospecha".

Por último, ha recordado que el objetivo fundamental de Podemos es "evitar" un gobierno de PP y Vox. "Vamos a continuar trabajando en estos próximos meses para intentar articular la candidatura más fuerte para frenar a la derecha y a la ultraderecha (...) Y para lograr que en este país haya un gobierno de izquierdas que lleve a cabo políticas transformadoras sin ningún tipo de sombra de corrupción", ha zanjado.