Podemos ve pocos motivos para celebrar la Carta Magna por la privatización sanitaria, el lawfare y crisis en vivienda

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos en el Congreso Javier Sánchez Serna ha afirmado que hay "poco o nada" que celebrar en la conmemoración de la Constitución española, al criticar que el PP y el Gobierno mantienen la privatización en la sanidad pública, la intensificación del 'lawfare' (guerra sucia judicial) y la "asfixia" que sufre las clases populares por el alza de precios en la vivienda.

Aparte, ha arremetido contra el rey emérito Juan Carlos I y sus memorias, en las que aprecia que el antiguo monarca ya se presenta abiertamente como "heredero" del dictador Francisco Franco.

Así lo ha trasladado durante una breve comparecencia en el acto con motivo de la conmemoración de la Carta Magna en el Congreso, para sostener que el pacto constitucional ya nació con "grandes limitaciones" y que años después, la concreción del mismo por parte del bipartidismo es "aún más decepcionante".

Sánchez Serna ha reprochado que "de nada sirve a las familias trabajadoras y a los jóvenes" que la Constitución reconozca en su artículo 47 el derecho a la vivienda, cuando las autonomías del PP pero también el Gobierno central liderado por el PP permiten que los alquileres hayan crecido un 15% solo este año, "asfixiando" con ello a miles de hogares.

CREE QUE EL GOBIERNO CONSIENTE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA

También ha dicho que tampoco sirve que la Carta Magna consagre el derecho a la protección de la salud, cuando estos días ven como el grupo Ribera Salud o Quirón están "haciendo negocio con la sanidad y poniendo en riesgo la salud de los pacientes", con la polémica en torno a la gestión del Hospital de Torrejón (Madrid) como telón de fondo.

Es más, ha tachado de "lamentable" que por parte del PP haga una "complicidad manifiestas" con estos grupos y que tampoco el Gobierno central, bajo su opinión, tenga "voluntad de derogar las leyes" que permiten la privatización en la sanidad pública.

SIN REACCIÓN ANTE EL AVANCE DE LA ULTRADERECHA

También ha cargado contra el Ministerio del Interior, al que acusa de no hacer nada para frenar el "avance de la ultraderecha" y de impedir "cacerías racistas", en alusión a los incidentes del pasado verano en la localidad murciana de Torre Pacheco.

Luego, ha arremetido contra el emérito al interpretar que en sus memorias se "reconoce como heredero de Franco y dice abiertamente que el franquismo lo dejó atado y bien atado", preservando una "maquinaria" que sigue "operando" y que emerge con prácticas de 'lawfare' que sufre la izquierda y los sectores sociales del país.