Podemos ve responsable al Gobierno por "dar gasolina" a las protestas racistas en Ceuta "alimentadas por PP y Vox"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, considera al Gobierno "responsable" de la crisis migratoria en Ceuta por su gestión, que da "gasolina" al racismo de las protestas de extrema derecha "alimentadas por PP y Vox".

En declaraciones a los medios en la concentración de los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, la diputada de la formación morada ha puesto en valor la labor de "la mayoría de la gente de Ceuta", cuyos vecinos han realizado el trabajo con los inmigrantes que durante un mes el Gobierno de España no ha hecho, llevándoles comida, ropa y asistencia humanitaria.

Belarra ha calificado de "racismo" las últimas protestas en la ciudad autónoma, donde se ha llegado a quemar asentamientos de inmigrantes en la playa, que, en su opinión, están "alimentadas" por PP y Vox, que financian a su vez a 'proxies mediáticas' que agitan estos sucesos.

"Es urgente acabar con esa financiación, porque si no, vamos a seguir viendo estallidos de racismo que creo que no representan a la mayoría de la gente de este país", ha destacado la líder de Podemos, que ha puesto el foco en la responsabilidad del Gobierno, a quien le ha pedido que traslade a los migrantes a la península y "ayudar de verdad a Ceuta".

A su juicio, la "inacción calculada" del Gobierno evitando "castigar" a Marruecos con la crisis migratoria de finales de julio, "pensando que así no va a volver a pasar", es "un error" que alimenta al racismo y da "gasolina" a la extrema derecha.

Belarra ha insistido en una "buena gestión humanitaria" de la crisis, negando asimismo que lo ocurrido en Ceuta sea una invasión. "Eso es lo de Gaza. Lo que vemos aquí es un flujo migratorio calentado, eso sí, por Marruecos", ha señalado la dirigente política, que ha criticado además al Gobierno de Pedro Sánchez por "externalizar" las fronteras españolas al reino alauita.